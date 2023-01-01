Новый год — по видеосвязи. Как разлученные украинские семьи отмечают праздник(4)
Традиционно Новый год считается семенным праздником. Этот Новый год вдалеке от родных отметили тысячи украинцев, которым пришлось бежать от войны. Для семей самое важное — присутствие самых близких людей, пусть и виртуальное. Как украинские беженцы в Эстонии отмечали праздник с теми родными, кто остался дома, в материале RusDelfi.
Сейчас Новый год вызывает очень смешанные чувства
Алена живет сейчас вместе с семьей в Таллинне. Здесь же украинцы будут праздновать Новый год.
„Сам праздник традиционно мы встречали дома. Возле елки, с накрытым столом. У моей мамы день рождения 31 декабря. Поэтому всегда приезжали к ней днем поздравлять, а вечером возвращались домой и ждали полночь. С детьми смотрели семейные фильмы, мультики. Обязательно зажигали бенгальские огни в полночь и загадывали желание. Утром дети бежали к елке и радовались подаркам“, — вспоминает Алена свои традиционные дни празднования Нового года. Но сейчас из-за войны все изменилось.
Мама Алены также смогла переехать в Эстонию. „С нами! Сейчас живем вместе, поэтому будет еще проще поздравить ее с днем рождения“, — радуется Алена.
Для семьи украинки этот Новый год — первый за пределами Донецка.
„Празднуем обязательно с салатом оливье и шампанским — эта традиция останется с нами, где бы мы ни были. Смотрим мультфильмы и семейные фильмы. Прерываясь на праздничный стол и вспышки фейерверка за окном, конечно же. А утром детей обязательно будут ждать подарки возле нашей маленькой елочки: она необычная для нас в этот раз. В кадке и около тридцати сантиметров в высоту“.
В Украине Алена с семьей первого января всегда ездила в гости к дедушке и бабушке. Но в этом году поздравлять родных приходится по видеосвязи — они остались в Донецке в своем доме.
„Сейчас Новый год вызывает очень смешанные чувства, — признается Алена. — Грусть от того, по каким причинам пришлось уехать. Понимание, что мы уехали насовсем. И в тоже время ощущение новой жизни, новые планы и мечты. Осознание, что нам хорошо в новой стране. И мы счастливы, что решились на переезд. Теперь у наших детей есть надежда на будущее“.
И много вкусной маминой еды
Новый год для Татьяны — семейный праздник. „Для меня традиция Нового года — это собраться всей семьей. И много вкусной маминой еды, — рассказывает украинка. — Мы всегда отмечали его в кругу семьи. Этот — впервые за десять лет так далеко друг от друга“.
В этом же году постарались подстроиться под обстоятельства, рассказывает Татьяна. „Будем все так же вместе, но на расстоянии“. Украинка признается, что очень переживала, будет ли в этот момент связь и свет. На родине у нее остался муж. „Сын очень ждет, чтобы поздравить папу с праздником. Они так давно не виделись“, — рассказывает Татьяна.
„Новый год вне дома — это грустно. В полной мере нет ощущения праздника. Но мы стараемся создавать настроение. Атмосфера праздничного Таллинна помогает!“ — заканчивает рассказ Татьяна.