Новый год — по видеосвязи. Как разлученные украинские семьи отмечают праздник

Сейчас Новый год вызывает очень смешанные чувства

Алена живет сейчас вместе с семьей в Таллинне. Здесь же украинцы будут праздновать Новый год.

„Сам праздник традиционно мы встречали дома. Возле елки, с накрытым столом. У моей мамы день рождения 31 декабря. Поэтому всегда приезжали к ней днем поздравлять, а вечером возвращались домой и ждали полночь. С детьми смотрели семейные фильмы, мультики. Обязательно зажигали бенгальские огни в полночь и загадывали желание. Утром дети бежали к елке и радовались подаркам“, — вспоминает Алена свои традиционные дни празднования Нового года. Но сейчас из-за войны все изменилось.

Мама Алены также смогла переехать в Эстонию. „С нами! Сейчас живем вместе, поэтому будет еще проще поздравить ее с днем рождения“, — радуется Алена.

Для семьи украинки этот Новый год — первый за пределами Донецка.

„Празднуем обязательно с салатом оливье и шампанским — эта традиция останется с нами, где бы мы ни были. Смотрим мультфильмы и семейные фильмы. Прерываясь на праздничный стол и вспышки фейерверка за окном, конечно же. А утром детей обязательно будут ждать подарки возле нашей маленькой елочки: она необычная для нас в этот раз. В кадке и около тридцати сантиметров в высоту“.

В Украине Алена с семьей первого января всегда ездила в гости к дедушке и бабушке. Но в этом году поздравлять родных приходится по видеосвязи — они остались в Донецке в своем доме.

„Сейчас Новый год вызывает очень смешанные чувства, — признается Алена. — Грусть от того, по каким причинам пришлось уехать. Понимание, что мы уехали насовсем. И в тоже время ощущение новой жизни, новые планы и мечты. Осознание, что нам хорошо в новой стране. И мы счастливы, что решились на переезд. Теперь у наших детей есть надежда на будущее“.

И много вкусной маминой еды