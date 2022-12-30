МНЕНИЕ | Чудовищный 2022-й год перед уходом забрал Пеле

В 17 лет чемпионом мира мало кто становился. И никто, кроме Пеле, не выигрывал в 17 лет чемпионат мира так, чтобы быть главной звездой суперзвездной команды. Чтобы все ахали. Третий гол в ворота шведов в финале – „Джоконда“ мирового футбола. Бразилия-58 – это легенда на легенде, там кого не возьми, из 11 игроков старта – все суперзвезды, суперталанты, суперигроки. И это в 17. Марадону в этом возрасте на чемпионат мира не взяли. Роналдо взяли, но не дали играть. У Месси в 17 чемпионата мира не было, а в 19 Лео играл в статусе будущей звезды. И доиграл до четвертьфинала.

Пеле сотворил красоту на чемпионате мира 1958. Очень вовремя, потому что у этого чемпионата была огромная теле- и радиоаудитория. Но потом был чемпионат мира 1962, который мало кто видел, и Бразилия смогла выиграть его без Пеле. Он сломался, но Вава, Гарринча и компания, вооружившись Амарилдо, выиграли турнир в одну калитку. Через восемь лет Пеле доказал, что может побеждать без той команды. Может быть лидером нового, не менее талантливого, поколения и вести его за собой. То есть, выиграл в 17 лет талантом и в 29 – вожаком.



За эти двенадцать лет Пеле превратился из мальчишки в серьезного мужчину, бизнесмена. Он справился с тем, с чем дано справится далеко не каждому. Со славой. В семнадцать его вознесли на Олимп, но он не схватил звездную болезнь, не спился, не загулял, как его друг Гарринча. Он обуздал собственный талант, гениально играл в футбол, параллельно будучи бизнесменом с прекрасной деловой репутацией. Нечто подобное повторит Платини, но Мишель репутацию, в конце концов, угробил, а Пеле – нет.



С середины 60-х, то есть полвека, Пеле был не просто футболистом и бизнесменом, но еще и отцом Бразилии. Он выпустил автобиографию, чем почти на десять процентов повысил грамотность населения Бразилии. Он отказался переходить в „Интер“. Они с папой Моратти практически ударили по рукам, но в последний момент Пеле позвонил и сказал, что не может так подвести соотечественников. А еще он поддерживал практически всех звездных соотечественников, которые пришли в футбол после него.