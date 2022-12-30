МНЕНИЕ | Чудовищный 2022-й год перед уходом забрал Пеле
Спортивный журналист Алексей Дурново отреагировал на смерть легендарного бразильского футболиста Пеле, ушедшего из жизни в возрасте 82 лет после продолжительной борьбы с раком.
Чудовищный 2022-й год перед уходом забрал Пеле…
Такой год. Ушла многолетняя королева примерно трети мира и многолетний король лучшей из игр, этим миром созданных. Не коронованный, но официально этим титулом поименованный и всеми в нем признанный.
В 17 лет чемпионом мира мало кто становился. И никто, кроме Пеле, не выигрывал в 17 лет чемпионат мира так, чтобы быть главной звездой суперзвездной команды. Чтобы все ахали. Третий гол в ворота шведов в финале – „Джоконда“ мирового футбола. Бразилия-58 – это легенда на легенде, там кого не возьми, из 11 игроков старта – все суперзвезды, суперталанты, суперигроки.
И это в 17. Марадону в этом возрасте на чемпионат мира не взяли. Роналдо взяли, но не дали играть. У Месси в 17 чемпионата мира не было, а в 19 Лео играл в статусе будущей звезды. И доиграл до четвертьфинала.
Пеле сотворил красоту на чемпионате мира 1958. Очень вовремя, потому что у этого чемпионата была огромная теле- и радиоаудитория. Но потом был чемпионат мира 1962, который мало кто видел, и Бразилия смогла выиграть его без Пеле. Он сломался, но Вава, Гарринча и компания, вооружившись Амарилдо, выиграли турнир в одну калитку. Через восемь лет Пеле доказал, что может побеждать без той команды. Может быть лидером нового, не менее талантливого, поколения и вести его за собой. То есть, выиграл в 17 лет талантом и в 29 – вожаком.
За эти двенадцать лет Пеле превратился из мальчишки в серьезного мужчину, бизнесмена. Он справился с тем, с чем дано справится далеко не каждому. Со славой. В семнадцать его вознесли на Олимп, но он не схватил звездную болезнь, не спился, не загулял, как его друг Гарринча. Он обуздал собственный талант, гениально играл в футбол, параллельно будучи бизнесменом с прекрасной деловой репутацией. Нечто подобное повторит Платини, но Мишель репутацию, в конце концов, угробил, а Пеле – нет.
С середины 60-х, то есть полвека, Пеле был не просто футболистом и бизнесменом, но еще и отцом Бразилии. Он выпустил автобиографию, чем почти на десять процентов повысил грамотность населения Бразилии. Он отказался переходить в „Интер“. Они с папой Моратти практически ударили по рукам, но в последний момент Пеле позвонил и сказал, что не может так подвести соотечественников. А еще он поддерживал практически всех звездных соотечественников, которые пришли в футбол после него.
Помните бесконечные шутки о том, что всякому аргентинскому нападающему, даже тому, который сделал дуль в чемпионате Мьянмы, после этого сразу звонит Марадона? Про Пеле таких шуток не было, но у младших звезд не было проблемы с получением поддержки от старшей звезды. Он пытался вытащить Сократеса из нищеты и наркомании, он навещал в больнице Роналдо, он помог Ромарио прийти в себя перед чемпионатом мира 1994, когда тот в очередной раз загулял и едва не поссорился с Паррейрой.
Пеле нес на себе бремя отца бразильского футбола. Точнее не так, отца величия бразильского футбола. Кудесниками меча, эталоном красивой игры они стали благодаря Пеле. Королю футбола, который носил этот титул шестьдесят тысяч лет, и не сошел с ума. Его величие не подвергалось сомнению. За это время миллионы мальчишек успели спросить своих пап: „Папа, а кто лучший футболист в истории?“ и получили миллион ответов: „Пеле“. Его величие принималось на веру. И никогда и никем не подвергалось сомнению.
Великий игрок, великий человек, король!
Король умер…