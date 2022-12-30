Началась зимняя благотворительная акция „Поможем ветеранам!“(1)
Началась зимняя благотворительная акция „Поможем ветеранам!“ в поддержку ветеранов Таллиннского общества участников Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции. Каждый может успеть поддержать реальных людей, сделав любое посильное пожертвование.
Сбор средств проводится главным образом с целью компенсации стоимости лекарств. Согласно решению правления общества, с начала 2021 года ветеранам, которые получают эстонскую пенсию, выдается пособие в размере 250 евро, а российским военным пенсионерам — 200 евро. По необходимости приобретаются также ортопедические средства по медицинским показаниям, слуховые аппараты, гигиенические принадлежности.
На учете в Таллиннском обществе участников второй мировой войны сегодня осталось 109 человек. 45 человек из них получают как эстонскую, так и российскую пенсию, а 64 ветерана – только эстонскую. Средний возраст ветеранов – 98 лет. Статус ветерана сегодня имеют как непосредственные участники войны, так и труженики тыла.
Все поступившие в рамках акции пожертвования суммируются и в конце заявленного срока акции каждый раз объявляется общий итог. Собранные средства направляются на компенсацию стоимости лекарств и приобретение вспомогательных средств. Вся работа на благо ветеранской организации выполняется на волонтерских началах из желания поддержать конкретных людей.
Акции традиционно проходят дважды в год с 2008 года. Последняя акция „Поможем ветеранам!“ проводилась весной. Со 2 по 11 мая ветеранам собрали 13652 евро. В этом году материальную помощь на приобретение лекарств получили 55 человек на общую сумму 13400 евро (из которых семь военных пенсионеров получили пособие в размере 200 евро). Слуховыми аппаратами обеспечены шесть человек на сумму 834 евро. Таким образом, расход средств на нужды ветеранов в 2022 году составил 14234 евро.
Поддержать Таллиннское общество участников Второй мировой войны можно пожертвованием любого размера. Получатель: II-MSOTÜ, Swedbank, EE192200221026787908, в пояснении указать „annetus“ (пожертвование). Пожертвования принимаются круглогодично, а не только в рамках проводимых дважды в год акций. Данные для налоговой декларации: регистрационный номер организации: 80215097, MTÜ Tallinna teise maailmasõja osalejate ühendus. При желании зарегистрировать пожертвование для налоговой декларации необходимо указать личный номер (isikukood).
На сайте veteraan.ee открыт раздел с другими организациями и фондами, поддерживающих ветеранов. Если вы не нашли в списке свою организацию или хотите порекомендовать контакты благотворителей, свяжитесь, пожалуйста, с администрацией сайта. NB! Отчет о поступивших другим организациям средствах не будет вывешен на сайте www.veteraan.ee. По всем вопросам, связанным с перечислением пожертвований в другие организации, необходимо обращаться напрямую к организаторами по указанным контактным номерам и адресам электронной почты.
Желающие предложить Таллиннскому обществу участников второй мировой войны помощь или получить подробный отчет о расходовании средств могут связаться с руководством организации. Контактные данные организации: Центр русской культуры, Мере пст., 5, 2-й этаж, к. 207. Тел.: 644 9445 (с 10.00 до 13.30). Банковские реквизиты можно найти и на сайте: www.veteraan.ee.
С 2008 года отзывчивые люди перечислили Таллинскому обществу участников Второй мировой войны в рамках проходящих дважды в год благотворительных акций 161,936 евро. Ветераны, на нужды которых жертвуют деньги уже 15 лет, сквозь всю свою жизнь пронесли память об ужасах войны. Сегодня, когда множатся разрушения, жертвы и человеческая боль, сражавшиеся на стороне антигитлеровской коалиции ветераны, средний возраст которых составляет 98 лет, еще больше нуждаются в нашей поддержке.