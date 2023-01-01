Читательница интересуется: можно ли в Таллинне кормить птиц?(1)
„Снова пришли холода, и я вижу, что на улице много птиц – воробьи, синички прилетают на окно. Хотела повесить кормушку, но приятельница сказала, что в Таллинне запрещено кормить птиц. Как же так? Я видела, на многих домах висят кормушки, и ничего. Это что же, всем штраф? А как же бедные птички? Раньше кормили, а теперь закон вышел, и им теперь всю зиму голодать?“, - спрашивает читательница „МК-Эстонии“ Нэлли.
От редакции:
Действительно, кормить диких птиц на улицах Таллинна запрещено, согласно „Правилам благоустройства“. Муниципальная полиция может оштрафовать нарушителей на сумму до 9600 евро.
Но, как уже писала „МК-Эстония“, есть нюансы. Руководствуясь правилами, МуПо в первую очередь обращает внимание на кормление птиц, которое серьезно беспокоит окружающих. Например, когда человек изо дня в день кормит 30, 50, а то и 100 голубей в одном и том же месте. Либо когда из-за кормления птиц жилой дом „оккупируют“ чайки, чему сопутствуют постоянный шум, помет на окнах квартир и кузовах машин, и так далее. Также сотрудники Муниципальной полиции немедленно реагируют на жалобы, касающиеся выбрасывания из окон пищевых отходов. Это, например, хлебные корки, рыбьи головы, всевозможные огрызки, остатки и так далее.
Если же речь идет о кормушке на окне, куда люди насыпают семечки, такой вариант не запрещен. Однако стоит помнить, что размещение на чьей-либо территории кормушек или любых других предметов должно быть согласовано с собственником территории. То есть, хотите вы купить кормушку или сделать ее самостоятельно из молочного пакета либо повесить на ветку мешочек с кормом, по закону, сначала нужно согласовать это с владельцем территории, например, с квартирным товариществом или управой района.