Читательница интересуется: можно ли в Таллинне кормить птиц?

От редакции:

Действительно, кормить диких птиц на улицах Таллинна запрещено, согласно „Правилам благоустройства“. Муниципальная полиция может оштрафовать нарушителей на сумму до 9600 евро.

Но, как уже писала „МК-Эстония“, есть нюансы. Руководствуясь правилами, МуПо в первую очередь обращает внимание на кормление птиц, которое серьезно беспокоит окружающих. Например, когда человек изо дня в день кормит 30, 50, а то и 100 голубей в одном и том же месте. Либо когда из-за кормления птиц жилой дом „оккупируют“ чайки, чему сопутствуют постоянный шум, помет на окнах квартир и кузовах машин, и так далее. Также сотрудники Муниципальной полиции немедленно реагируют на жалобы, касающиеся выбрасывания из окон пищевых отходов. Это, например, хлебные корки, рыбьи головы, всевозможные огрызки, остатки и так далее.

Если же речь идет о кормушке на окне, куда люди насыпают семечки, такой вариант не запрещен. Однако стоит помнить, что размещение на чьей-либо территории кормушек или любых других предметов должно быть согласовано с собственником территории. То есть, хотите вы купить кормушку или сделать ее самостоятельно из молочного пакета либо повесить на ветку мешочек с кормом, по закону, сначала нужно согласовать это с владельцем территории, например, с квартирным товариществом или управой района.

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