Правда ли, что певица Мадонна сняла видео, на котором пожевала и выплюнула флаг Украины?

Согласно распространяемому видео, на момент его записи сториз якобы была опубликована 23 часа назад. Напомним, что сториз отображается в профиле только 24 часа, а затем скрывается от сторонних пользователей, если только автор не выложил её отдельным постом или не добавил в специальный альбом сохранённых сториз. В аккаунте Мадонны найти подобное видео нигде не получилось.

Нам не удалось отыскать и новостные заметки об этом ролике ни в одном зарубежном СМИ, что кажется крайне маловероятным, учитывая его провокационный характер. Более того, мы не смогли найти упоминания этой сториз даже на многочисленных фанатских порталах, посвящённых творчеству поп-дивы. При этом вторую сториз с фото певицы с гитарой и надписью „To stop“ (появляется в вирусном ролике на отметке 0:10) найти получилось: например, она выложена в Facebook-аккаунте Madonna Revolution 17 декабря 2022 года. На момент написания этого разбора на страницу Мадонны в Instagram подписаны почти 18,7 млн человек, но везде распространяется лишь одна и та же запись сториз с поеданием флага.

Часть искомого видео мы обнаружили в тиктоке артистки, где интересующий нас ролик появился 9 ноября 2022 года и собрал 4,2 млн просмотров. В том ролике Мадонна точно так же, как и в вирусном, повторяет закадровые слова „Хотела бы извиниться… абсолютно ни перед кем“, а затем смеётся. При этом видео из TikTok смонтировано по-другому, на голове певицы не возникали рога, и самое главное — она не жевала никакие флаги.

Конечно, можно предположить, что в декабре Мадонна решила использовать свой ноябрьский ролик, обрезать и перемонтировать его, а также добавить в него визуальные эффекты и сцену с флагом. Однако есть несколько деталей, которые указывают на то, что видео вообще не выкладывалось в Instagram.

Во-первых, отличается процесс сворачивания сториз. Самое яркое, что может броситься в глаза, — это момент в самом конце вирусной записи, когда часть свёрнутой сториз оказывается поверх аватара Мадонны, хотя такого быть не должно. В реальности сториз должна сворачиваться под аватар, а не накладываться на него.

Во-вторых, указанное время 23h написано не таким шрифтом, который используется в Instagram. Особенно это заметно по цифре 2. Ниже приводим сравнение шрифтов на скриншотах вирусного видео и настоящей сториз.