Правда ли, что певица Мадонна сняла видео, на котором пожевала и выплюнула флаг Украины?
По Сети разлетелся ролик, на котором американская певица Мадонна якобы пожевала, а потом выплюнула украинский флаг. Об этом написали многие российские СМИ, а мы проверили достоверность этой новости.
Видео разошлось по интернету в конце декабря 2022 года. Оно длится всего 13 секунд и представляет собой запись экрана мобильного устройства, на котором воспроизводится сториз якобы из официального инстаграма* Мадонны. На кадрах ролика поп-артистка якобы кладёт в рот украинский флаг, жуёт его, а затем выплёвывает. После этого благодаря фильтру на её голове появляются дьявольские рога. На фоне видеоряда звучат слова: „Хотела бы извиниться… абсолютно ни перед кем“.
Новость об этом видео появилась на сайтах газеты „Московский комсомолец», „Реадовка.ру», Lenta.ru, „Общественной службы новостей», WomanHit.ru, TopNews.ru, „Бизнес Online», „Абзац», „Страна.ua» и „Пятого канала». Причём на 5-tv.ru также вышел отдельный материал с комментарием психиатра Василия Шурова, который объяснил такое поведение певицы. По мнению Шурова, звезда не может принять свою старость и снижение популярности, а потому пытается хайпить на горячих темах: „Всё очень продуманно. Там ничего случайного нет, всё очень красиво срежиссировано“. Кроме того, в большинстве новостных ресурсов отмечается реакция фанатов Мадонны: они якобы увидели в поступке своего кумира подтекст про отношения США и Украины — „США пережевали и выплюнули Украину“. Также можно встретить версию, что певица перепутала российский и украинский флаги.
В Telegram ролик разошёлся в следующих каналах: „Дмитрий Никотин» (207 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Небожена» (136 000), „Осташко! Важное» (101 000, причём в этом канале о Мадонне писали два раза), „Дядя Слава» (95 000), „Немалахов» (107 000), „Спецоперация Z» (89 000), Putin TG Team (76 000), „Узел связи» (52 000), „Кучера» (36 000), „Байбайден» (20 000), „Сводка» (19 000) и др. Встречается вирусное видео во „ВКонтакте“ (примеры тут, тут, тут, тут и тут) и Twitter (тут, тут, тут, тут и тут).
Согласно распространяемому видео, на момент его записи сториз якобы была опубликована 23 часа назад. Напомним, что сториз отображается в профиле только 24 часа, а затем скрывается от сторонних пользователей, если только автор не выложил её отдельным постом или не добавил в специальный альбом сохранённых сториз. В аккаунте Мадонны найти подобное видео нигде не получилось.
Нам не удалось отыскать и новостные заметки об этом ролике ни в одном зарубежном СМИ, что кажется крайне маловероятным, учитывая его провокационный характер. Более того, мы не смогли найти упоминания этой сториз даже на многочисленных фанатских порталах, посвящённых творчеству поп-дивы. При этом вторую сториз с фото певицы с гитарой и надписью „To stop“ (появляется в вирусном ролике на отметке 0:10) найти получилось: например, она выложена в Facebook-аккаунте Madonna Revolution 17 декабря 2022 года. На момент написания этого разбора на страницу Мадонны в Instagram подписаны почти 18,7 млн человек, но везде распространяется лишь одна и та же запись сториз с поеданием флага.
Часть искомого видео мы обнаружили в тиктоке артистки, где интересующий нас ролик появился 9 ноября 2022 года и собрал 4,2 млн просмотров. В том ролике Мадонна точно так же, как и в вирусном, повторяет закадровые слова „Хотела бы извиниться… абсолютно ни перед кем“, а затем смеётся. При этом видео из TikTok смонтировано по-другому, на голове певицы не возникали рога, и самое главное — она не жевала никакие флаги.
Конечно, можно предположить, что в декабре Мадонна решила использовать свой ноябрьский ролик, обрезать и перемонтировать его, а также добавить в него визуальные эффекты и сцену с флагом. Однако есть несколько деталей, которые указывают на то, что видео вообще не выкладывалось в Instagram.
Во-первых, отличается процесс сворачивания сториз. Самое яркое, что может броситься в глаза, — это момент в самом конце вирусной записи, когда часть свёрнутой сториз оказывается поверх аватара Мадонны, хотя такого быть не должно. В реальности сториз должна сворачиваться под аватар, а не накладываться на него.
Во-вторых, указанное время 23h написано не таким шрифтом, который используется в Instagram. Особенно это заметно по цифре 2. Ниже приводим сравнение шрифтов на скриншотах вирусного видео и настоящей сториз.
Кроме того, мы просмотрели множество видео и фотографий Мадонны из её официальных аккаунтов в разных соцсетях. Те ювелирные изделия, что продемонстрированы в вирусном ролике, не похожи на драгоценности, которые певица носила в последние месяцы. Отметим, что в сцене с флагом невозможно точно идентифицировать Мадонну, так как в кадре ни разу не показано лицо целиком.
Также отметим, что после 24 февраля в своём инстаграме певица не раз выражала поддержку украинскому народу. Например, в конце февраля она опубликовала несколько постов с флагами Украины и призывами отправлять в Украину гуманитарную помощь (тут, тут и тут). 8 марта Мадонна писала, что украинские женщины показали, что такое отвага и смелость, а в апреле она цитировала слова Владимира Зеленского и призывала мировых лидеров оказывать помощь Украине.
Наиболее ранняя публикация с поддельным видео, которую мы встретили, появилась 20 декабря 2022 года в 12:03 по московскому времени в Telegram-канале „Раньше всех. Ну почти. Спецоперация» (22 000 просмотров). Этот канал не первый раз распространяет недостоверные сообщения — он упоминался как минимум в четырёх разборах „Проверено“. Например, там выкладывали отредактированное фото премьер-министра Польши возле памятника Степану Бандере, фейковое граффити с Зеленским в Париже, а также поддельные обложки зарубежных сатирических журналов с карикатурами на папу римского (Charlie Hebdo и LeMan) и на Зеленского (Ananda Vikatan). Причём пару раз публикации этого канала также оказывались наиболее ранними из всех, что мы нашли.
Итог: Фейк