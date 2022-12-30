30.12.2022, 10:09
ВИДЕО | Самые удивительные голы в карьере короля футбола Пеле
ФОТО: | Reuters/Scanpix
Легенда футбола Пеле проиграл свою битву с раком в четверг и покинул нас в возрасте 82 лет.
Пеле — единственный в мире трехкратный чемпион мира (1958, 1962, 1970) и в глазах многих людей он до сих пор остается лучшим футболистом всех времен.
С 77 голами, забитыми за сборную Бразилии, Пеле продолжает делить первое место в сборной. Такой же результат сейчас у Неймара. Всего на чемпионате мира Пеле забил 12 мячей. Только пятерым футболистам удалось забить больше (Мирославу Клозе, Роналдо, Герду Мюллеру, Жюсту Фонтену и Лионелю Месси).
Ниже предлагаем посмотреть самые потрясающие голы в карьере Пеле: