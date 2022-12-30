Андрус Ансип об Эдгаре Сависааре: мы сотрудничали, но, к сожалению, после Бронзовой ночи наши пути разошлись

„Несомненно, Эдгар Сависаар сыграл значительную роль в восстановлении независимости Эстонии. Как создатель и лидер Народного фронта и один из авторов предложения о самодостаточной Эстонии, он вписал себя в историю страны“, — подтвердил он.

По словам бывшего мэра Тарту Ансипа, они с Сависааром - тогдашним мэром Таллинна - сотрудничали. „Мы также были партнерами в правительстве. Это было время, когда мужчина отвечал за свои слова. Если мы о чем-то договаривались, договоренности выполнялись“, — добавил Ансип.

„К сожалению, после апрельских событий наши пути полностью разошлись“, – заключил являющийся депутатом Европарламента Андрус Ансип. Ансип занимал пост премьер-министра в конце апреля 2007 года, в так называемую Бронзовую ночь, а Сависаар в то время только что стал мэром Таллинна.

Уличные беспорядки в то время начались с плана государства убрать из центра города мемориал Бронзовому солдату. Однако Эдгар Сависаар, находившийся у власти в Таллинне благодаря голосам российского электората, не предпринял попыток призвать бунтовщиков к порядку.

С апреля 2005 года по апрель 2007 года тогдашний лидер Центристской партии Эдгар Сависаар был министром экономики и коммуникаций в первом правительстве Андруса Ансипа.