Хроника происшествий: в ДТП в Таллинне пострадали двое пассажиров общественного транспорта

В 17:02 троллейбус, которым управлял 33-летний мужчина, резко затормозил на перекрестке Мустамяэского шоссе и улицы Сяэсе в Таллинне, чтобы избежать столкновения с неизвестным транспортным средством. В результате в троллейбусе упала 72-летняя пассажирка. Ее доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 19:29 в Таллинне на Пярнуском шоссе, по предварительным данным, 40-летний мужчина не справился с управлением автомобиля Jaguar XF, выскочив на встречную полосу и столкнувшись с выезжавшим с остановки рейсовым автобусом. Водителя Jaguar и 53-летнюю пассажирку автобуса доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Сегодня в 01:49 в Таллинне на пересечении Раннамяэского шоссе и Вяйке-Раннаварава 23-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения не справился с управлением электросамокатом и упал. Водителя самоката доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

За прошедшие сутки задержан один водитель в состоянии наркотического и пятеро водителей в состоянии алкогольного опьянения. Сообщений об угнанных и возвращенных автомобилях не поступало.