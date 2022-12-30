ВИДЕО | Одурманенный наркотиками водитель чуть не сбил пешеходов и не сразу понял, что его преследует полиция

Однако когда транспортное средство ненадолго остановилось, мужчина, похоже, не понял приказа правоохранителей и поехал дальше. Затем он позвонил в 112 и сообщил, что его агрессивно преследуют. Мужчине объяснили, что это полицейский патруль на автомобиле без опознавательных знаков и настоятельно рекомендовали остановиться.

У 43-летнего мужчины, управлявшего транспортным средством, были обнаружены признаки наркотического опьянения, и он был направлен на дополнительное освидетельствование. В автомобиле также было обнаружены вещество, похожее на наркотик, и предмет, похожий на оружие.

Повезло, что полиция вовремя заметила одурманенного водителя и никто из-за него не пострадал. „К сожалению, мы не можем одновременно быть везде, и здесь каждый может оказать большую помощь – если вы видите на дорогах автомобиль, совершающий подозрительные маневры, немедленно звоните по номеру 112, потому что это может быть очень опасный для всех участников дорожного движения водитель“, - обращается к общественности полиция.