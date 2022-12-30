Умерла Вивьен Вествуд

Смерть Вествуд прокомментировал ее муж и партнер по модному дому Андреас Кронталер: „Я буду продолжать [делать нашу работу] вместе с Вивьен. Она остается в моем сердце. Мы работали до самого конца. Она оставила после себя так много того, что стоит продолжать делать“.

Вивьен Вествуд называют „королевой панка“. Она стояла у истоков этой субкультуры в начале 1970-х вместе с участниками группы Sex Pistols, которые регулярно появлялись на публике в одежде ее авторства. В 1971 году Вествуд и менеджер группы Малкольм Макларен открыли в Лондоне культовый для панк-сообщества магазин одежды Let It Rock, позже переименованный в Sex. У Вествуд и Макларен есть общий сын Джозеф.

Собственный одноименный бренд Вествуд запустила в 1981 году. Дизайнер была первой, кто ввел эстетику панка в высокую моду. В 1990-х она стала второй британкой — после дизайнера Мэри Куант, прославившейся в 1960-х, — которая показала свою коллекцию на неделе моды в Париже. В 2006 году Вествуд получила из рук королевы Елизаветы II титул Дамы-командора Ордена Британской Империи.

В начале 2000-х Вивьен Вествуд стала заниматься активизмом, что отразилось и на ее работах. Основной темой ее коллекций стали проблемы экологии и климатических изменений. В 2015 году Вествуд подъехала к дому британского премьер-министра Дэвида Кэмерона на танке, протестуя против добычи сланцевой нефти.