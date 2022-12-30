Мария Юферева-Скуратовски: Эдгар Сависаар вызывал восхищение и страх

Как сейчас помню день, когда я пришла на прием к мэру Таллинна Эдгару Сависаару (попасть к нему на прием было той еще задачкой) и сказала как есть: „Мечтаю работать в Вашей команде, умею хорошо писать тексты, читать лекции и общаться с людьми, очень ответственная“. Через два дня мне позвонили из городской канцелярии и предложили занять пустующую вакансию медиаспециалиста под руководством Лео Вайно. Первые полгода я буквально не верила своему счастью, потом поняла, что моя мечта сбылась. Я работаю в команде легендарного Сависаара.

Те четыре года, что я проработала в мэрии вместе с Эдгаром, стали настоящим университетом политики и кризисной коммуникации. Мало того, что работа была интересная, сам Эдгар не мог не вызывать восхищения, а иногда благоговейного страха.

Он был поразительно работоспособным, иногда возникало ощущение, что он никогда не устает и работает 24/7. Он мог позвонить поздно вечером, дать задание, которое необходимо выполнить, как только, так сразу. И как ни странно, всегда находились силы и время, так как ты чувствовал себя важной частью большого механизма, который крутился день и ночь.

Эдгар вдохновлял и зажигал. Когда он произносил речи со свойственной только ему силой и харизмой, он увлекал за собой, за своими идеями. Он делался в такие минуты красивым и молодым. Это была настоящая магия. За ним хотелось идти и верить в то, что все возможно.

Эдгар говорил мне: „Если какая-то дверь перед тобой не открывается, не сдавайся, иди до конца, стой на своем, иди дальше!“ Он сам так всегда делал. Не останавливался несмотря ни на что.

Эдгар был как спрут. Было чувство, что он держит свою руку на пульсе всех регионов Эстонии, что он одновременно везде и все про всех знает.