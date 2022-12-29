ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (309-й день) | Боррель: Военные преступления России не останутся безнаказанными

Париж создает фонд в размере 200 млн евро, который позволит Украине покупать оружие и военное снаряжение непосредственно у французских производителей. Об этом сообщил сегодня в Киеве министр вооруженных Франции Себастьен Лекорню в ходе совместной пресс-конференции с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым. Прибыв в украинскую столицу, Лекорню встретился с Резниковым и Зеленским. Он заявил о „надежной и постоянной поддержке“, которую Франция оказывает Украине с начала войны.

Украинская ПВО сбила над Днепропетровской областью 5 запущенных РФ беспилотников. Об этом рано утром сообщило воздушное командование „Восток“, предположив, что уничтожены были БПЛА Shahed иранского производства.

За минувшие сутки войска РФ нанесли 30 авиационных и 7 ракетных ударов, в частности по гражданской инфраструктуре города Константиновка в Донецкой области Украины и Харькову. Об этом сообщили в Генштабе ВС Украины. Кроме того, зафиксированы более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В ночь на 29 декабря россияне подвергли удару энергоструктуру Харькова, применив 13 иранских беспилотных летательных аппаратов Shahed-136, заявили в украинском Генштабе. При этом 11 из этих дронов были сбиты украинской противовоздушной обороной, уверяют там.

Российские войска, похоже, готовятся к „решительным действиям“ в Луганской области, говорится в новой сводке американского Института изучения войны (ISW). По его данным, россияне продолжают перебрасывать на Луганщину технику и живую силу, включая подразделения ВДВ, выведенные с правого берега Днепра в Херсонской области. Аналитики ISW также отмечают, что в боях в Луганской области ВС РФ использует термобарические артиллерийские снаряды. Кроме того, 26 декабря украинская разведка сообщила о назначении нового командующего Западным военным округом России. Подразделения ЗВО составляют костяк сил РФ, действующих на Луганщине.