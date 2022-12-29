ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (309-й день) | Боррель: Военные преступления России не останутся безнаказанными
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Париж создает фонд в размере 200 млн евро, который позволит Украине покупать оружие и военное снаряжение непосредственно у французских производителей. Об этом сообщил сегодня в Киеве министр вооруженных Франции Себастьен Лекорню в ходе совместной пресс-конференции с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым. Прибыв в украинскую столицу, Лекорню встретился с Резниковым и Зеленским. Он заявил о „надежной и постоянной поддержке“, которую Франция оказывает Украине с начала войны.
Украинская ПВО сбила над Днепропетровской областью 5 запущенных РФ беспилотников. Об этом рано утром сообщило воздушное командование „Восток“, предположив, что уничтожены были БПЛА Shahed иранского производства.
За минувшие сутки войска РФ нанесли 30 авиационных и 7 ракетных ударов, в частности по гражданской инфраструктуре города Константиновка в Донецкой области Украины и Харькову. Об этом сообщили в Генштабе ВС Украины. Кроме того, зафиксированы более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В ночь на 29 декабря россияне подвергли удару энергоструктуру Харькова, применив 13 иранских беспилотных летательных аппаратов Shahed-136, заявили в украинском Генштабе. При этом 11 из этих дронов были сбиты украинской противовоздушной обороной, уверяют там.
Российские войска, похоже, готовятся к „решительным действиям“ в Луганской области, говорится в новой сводке американского Института изучения войны (ISW). По его данным, россияне продолжают перебрасывать на Луганщину технику и живую силу, включая подразделения ВДВ, выведенные с правого берега Днепра в Херсонской области. Аналитики ISW также отмечают, что в боях в Луганской области ВС РФ использует термобарические артиллерийские снаряды. Кроме того, 26 декабря украинская разведка сообщила о назначении нового командующего Западным военным округом России. Подразделения ЗВО составляют костяк сил РФ, действующих на Луганщине.
Все это, по мнению аналитиков, указывает на то, что Луганскому направлению российское военное руководство сейчас придает особое значение. РФ может готовиться здесь к крупной наступательной операции или к тому, чтобы отбить потенциальную атаку ВСУ, а потом, воспользовавшись ослаблением противника, опять же перейти в наступление, делают вывод в ISW.
В Одессе 28 декабря демонтировали памятник основателям города (более известный как памятник российской императрице Екатерине II и ее сподвижникам Иосифу Дерибасу, Платону Зубову, Францу де Воллану и Григорию Потемкину), а также полководцу Александру Суворову.
Утром Украина подверглась массированной ракетной атаке
Силы обороны Украины сбили 54 из 69 ракет, запущенных ВС РФ в ходе утренней массированной атаки. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал Валерий Залужный.
В результате ударов ВС РФ по Киеву пострадали три человека, среди них - 14-летняя девочка, уточнил мэр Виталий Кличко. По его словам, все госпитализированы. Над Киевом сбиты 16 ракет, сообщил Кличко. В Киеве 40% потребителей электроэнергии остались после ракетной атаки без света.
Над Одесской областью силы противовоздушной обороны сбили 21 ракету, передает глава областной военной администрации Максим Марченко. Он подтвердил, что часть обломков попала в один из жилых домов, обошлось без пострадавших.
В результате обстрелов Харьковской области погибли два человека, сообщил глава региональной администрации Олег Синегубов. Еще один человек госпитализирован.
„Сегодня в промежутке с 10.00 до 11.00 (совпадает с мск) с территории Украины на территорию Беларуси зафиксировано падение украинской ракеты комплекса С-300“, - передало агентство БелТА. Согласно его данным, о случившемся немедленно проинформирован правитель Беларуси Александр Лукашенко. Причины инцидента устанавливаются. На месте происшествия работают специалисты Следственного комитета, МВД, министерства обороны Беларуси. Сведений о пострадавших нет. Сейчас рассматриваются две основные версии произошедшего. Первая - залет ракеты на территорию Беларуси, аналогичный недавнему инциденту в Польше. Вторая - ракета сбита в результате работы систем ПВО Беларуси, отметило агентство.
Украина готова провести расследование падения на территории Беларуси ракеты С-300 и пригласить к участию экспертов из стран, которые не связаны с Россией. Об этом сообщили в Минобороны Украины.
В Энгельсском районе Саратовской области системы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат, сообщил в Telegram-канале губернатор области Роман Бусаргин. По его словам, в результате падения фрагментов беспилотника повреждены забор частного дома, автомобиль и гараж, в одном из домов выбило окно на балконе. Жители не пострадали.
„Надеюсь, что рано или поздно Россия осознает огромную ошибку, которую она совершает“, - заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. „До тех пор мы будем защищать Украину“, - добавила она.
Великобритания выделит 2,3 млрд фунтов стерлингов (2,6 млрд евро) в качестве помощи Украине в 2023 финансовом году (с 1 апреля по 31 марта). Об этом сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. По его словам, часть этой помощи будет невоенной и гуманитарной.
Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании вплоть до пожизненного лишения свободы за диверсии. Нововведения в Уголовном кодексе предполагают, что пожизненное заключение предусмотрено за склонение, вербовку или иное вовлечение в диверсионную деятельность, а равно финансирование диверсии.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил новые удары России по Украине, назвав атаку „бессмысленной“ и указав, что та „произвольно разрушает инфраструктуру и медицинские учреждения, намеренно выбирая целями мирных жителей и убивая их“. „Военные преступления России не останутся безнаказанными. Наша поддержка Украине будет продолжаться, не ослабевая“, - написал глава дипломатии ЕС в Twitter.