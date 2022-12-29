29.12.2022, 20:48
Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Таллинне мужчины. Его жизни угрожает опасность!(5)
ФОТО: PPA
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 47-летнего Нэйла, который ушел сегодня из дома. Его жизнь может оказаться в опасности.
По имеющимся у полиции данным, мужчина мог направиться в сторону болота Пяэскюла, но поиски пока не дали результата.
Рост мужчины 187 см, крепкого спортивного телосложения, лысый, носит довольно длинную бороду. Уходя из дома мог быть одет в одежду цвета хаки или темного цвета.
Полиция просит всех, кто видел Нэйла или обладает информацией о его местонахождении, позвонить по номеру 112.