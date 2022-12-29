Сначала Сависаар пришел в футбол, где с 1990 по 1992 год занимал пост президента Федерации футбола Эстонской ССР. Позже Сависаар в качестве мэра Таллинна участвовал в строительстве нескольких футбольных арен, построенных в Лиллекюла. Город Таллинн внес финансовый вклад в строительство главного стадиона в Лиллекюла.

Как выясняется, читая тогдашние новости, именно Сависаар и нынешний президент ЭФС Айвар Похлак вели дела вместе. В 2013 году Сависаар вместе с Похлаком поехал открывать футбольный холл, построенный в Лиллекюлла. Как высокопоставленный политик он со временем открыл бесчисленное количество спортивных сооружений.

Когда в 2009 году на стадионе Лиллекюла состоялась так называемая „Игра века“, в этом матче Эстония принимала Бразилию, именно Сависаар поприветствовал бразильских гостей рукопожатием.

С 1997 по 1998 год Сависаар возглавлял Эстонский союз сумо. Знающие люди говорили тогда, что Сависаар хотел провести в Таллинне чемпионат Европы по сумо.

Однако эта затея не увенчалась успехом, и лидер Центристской партии быстро потерял интерес к японскому виду единоборств.

Самый плодотворный период творчества Сависаара в спорте связан с фигурным катанием. Союз конькобежцев известный политик возглавлял два срока - целых 8 лет. В своей тронной речи в мае 2010 года Сависаар обещал улучшить поддержку топ-фигуристов и построить современный ледовый холл.

Накануне Олимпиады-2014 в Сочи Сависаар выступал за предоставление эстонского гражданства российскому фигуристу Александру Забоеву, однако его голос не был услышан. Спортивный дуэт Забоева с Натальей Забияко вскоре распался и спортсменка-красавица переехала в Россию.

Любимицей Сависаара в фигурном катании была многократная чемпионка Эстонии Елена Глебова. Он утешал ее после горького поражения на первенстве страны в Нарве, поддерживал спортсменку в заокеанский период карьеры и без конкурса назначил молодого хореографа директором нового ледового холла „Тондираба“. Сависаар сдержал слово!