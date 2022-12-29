29.12.2022, 17:56
Алар Карис: без Сависаара эстонская политика была бы гораздо скучнее(60)
ФОТО: Delfi Meedia
Слово президента Алара Кариса в связи с кончиной Эдгара Сависаара.
Три десятилетия эстонской политики без Эдгара Сависаара были бы намного скучнее и в них не было бы столько красок. Мы будем помнить о той важной роли, которую он сыграл в восстановлении независимости Эстонии сначала как лидер Народного фронта и затем правительства, а позже - как лидер Центристской партии - в формировании ландшафта политических партий Эстонии. Сила его мыслей и действий, а также периодически возникающие противоречия подарили ему заслуженное прозвище Носорог.
Мои глубочайшие соболезнования семье Эдгара Сависаара, его друзьям и всем тем, кому он был дорог.