Трехкратный олимпийский чемпион неожиданно объявил о завершении карьеры

32-летний австриец находится в Бормио, Италия, где должен был соревноваться в супергиганте на Кубке мира, но за несколько часов до старта решил удивить своих поклонников и сообщил о завершении профессиональной карьеры.

Трехкратный олимпийский чемпион – один из самых титулованных и сильнейших горнолыжников Австрии, заявил после просмотра трассы в Бормио: „Я делаю это в последний раз“.

„У меня был великолепный сезон с третьей олимпийской золотой медалью. В этом году у меня был хороший старт, но на этом всё“, - сказал Маттиас Майер в интервью ORF.

Майер поблагодарил своих постоянных спонсоров. „Компании Head, Uniqa, Австрийский лыжный союз - все они действительно проделали отличную работу и я это очень ценю. Мне уже не терпится узнать, что меня ждет дальше“.

Недавно швейцарский олимпийский чемпион и чемпион мира Беат Фойц (35) также объявил, что завершит карьеру в январе. „После новостей о Беате я начал думать, что, возможно, пришло и мое время“, — добавил Майер.

Сегодняшнее решение австрийца завершить карьеру стало шоком для горнолыжного мира. „Мир лыжного спорта потерял дар речи“, — говорится в официальном Twitter-аккаунте Международной федерации лыжного спорта FIS. „Мы желаем ему всего наилучшего в его следующей главе“.

„Я только что услышал эту новость. Я немного шокирован, я этого не ожидал“, — прокомментировал эту новость Eurosport норвежский участник, 17-кратный победитель этапа КМ Александр Омодт Кильде. „Но если это тебе поможет, то так тому и быть. Это печально для мира спорта, потому что он отличный горнолыжник, нам будет не хватать его на соревнованиях. Надеюсь, он решит вернуться!“.

Эта новость также стала неожиданностью для двукратного чемпиона мира Винсента Крихмайра, соседа Майера по комнате на соревнованиях. „Это большой сюрприз, потому что он фантастический товарищ по команде и хороший друг. Он также помогает молодежи. Он также помог мне стать быстрее, я действительно немного шокирован“, — признался Крихмайр.

32-летний австриец выиграл почти все в своей карьере. Он завоевал три олимпийских титула на трех разных Играх, чего не удавалось ни одному другому спортсмену: выиграл скоростной спуск на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, супергигант в Пхенчхане в 2018-м и в Пекине в феврале этого года. Он также забрал бронзу в скоростном спуске на Олимпиаде в Пекине. Маттиас стал самым успешным горнолыжником Австрии, если считать количество выигранных их олимпийских медалей.