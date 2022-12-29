Умер легендарный эстонский политик

Эдгар Сависаар скончался сегодня в 15:35 в Ида-Таллиннской центральной больнице в отделении неврологии.

Информацию подтвердила его бывшая супруга Вилья Сависаар.

Бывший Член Рийгикогу Хеймар Ленк вспоминает, что последний раз напрямую общался с Сависааром три дня назад. Потом говорили, что здоровье Сависааре ухудшилось и он отправляется в больницу. „Он меня понимал, но речь была медленной, - говорит Ленк. Он добавляет, что Сависаар пригласил навестить его как хорошего друга. „Я сказал после праздников. Не сразу понял, что он имеет в виду прямо сейчас“, - грустит Ленк, о том, что никогда больше с ним не увидится.

Эдгар Сависаар был одной из ключевых фигур в восстановлении независимости Эстонии, легендарным политиком и одним из основателей Народного фронта, премьер-министром в 1990-1992 гг. и председателем Центристской партии.

Помимо прочего Сависаар был министром внутренних дел Эстонии и министром экономики и коммуникаций. С 2001 по 2004 он занимал пост мэра Таллинна. В 2007 году стал вновь мэром Таллина.

„Очень грустная новость. Эдгар Сависаар был и остается для меня главным политическим Учителем. Хорошо, что мне удалось поработать с Железным Эдгаром. Глубокие соболезнования родным и друзьям“, - почтила память Сависаар член Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски.

В знако скорби сын Сависаара опубликовал пост в Facebook

Слова соболезнования выразил Председатель парламента Юри Ратас: „Сегодня вечером пришло глубоко печальное известие о том, что скончался Эдгар Сависаар, великий деятель эстонской политики. Его вклад в нашу политику и в развитие страны огромен <...> Последовательная работа и преданность Эдгара Сависаара стали примером для подражания для многих его коллег и многих других людей, которым посчастливилось его знать. Мои искренние соболезнования всем членам его семьи, родственникам, друзьям и коллегам по партии. Покойся с миром, дорогой Эдгар!“

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