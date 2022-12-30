Главное событие года. Война в Украине: вспоминаем о том, что произошло за 10 месяцев

Тем не менее, к лету стало казаться, что ситуация успокоилась — крупнейшие российские, украинские и мировые СМИ существенно реже писали о передвижениях войск и рассуждали о вероятности полномасштабной войны. В середине июня президенты РФ и США встретились в Женеве — хотя существенных прорывов в двусторонних отношениях и ситуации в Украине достигнуто не было, Путин и Байден охарактеризовали переговоры как „конструктивные“ и совместно заявили о недопустимости ядерной войны. Месяц спустя российский лидер опубликовал свою статью „Об историческом единстве русских и украинцев“, в которой изложил собственную версию истории двух народов. Многие ученые впоследствии раскритиковали сделанные Путины утверждения (например, об Украине, якобы созданной Лениным), обвинили президента в искажении фактов, нелогичности и даже „невменяемости“.

Вскоре у границ Украины начали скапливаться войска РФ — по официальной российской версии, они прибыли на учения. Об окончании „тренировок“ и возвращении частей к местам постоянной дислокации министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил в конце апреля. По данным американских военных, в реальности приграничные регионы покинула лишь малая часть войск, в начале мая они оценивали численность подразделений вблизи украинско-российской границы в 80 тысяч человек.

В феврале 2021 года президент Украины Владимир Зеленский наложил санкции на Виктора Медведчука — влиятельного бизнесмена, депутата Верховной Рады, одного из лидеров пророссийской партии „Оппозиционная платформа — За жизнь“ (она контролировала 10% мест в парламенте) и кума Владимира Путина. Двумя неделями ранее украинские власти заблокировали три связанных с Медведчуком телеканала, поддерживавших пророссийский нарратив о событиях последних лет в Украине.

От редакции. Портал Delfi считает важным зафиксировать хронологию войны в Украине, но не претендует на всеобъемлющее описание хода событий. Нет у этого текста и цели описать то, как война повлияла на жизнь конкретных стран: как вводили санкции, принимали беженцев, реформировали энергетический рынок ЕС и т.д.

Параллельно Россия вновь стянула войска к украинской границе: по разным оценкам, к середине ноября в приграничных районах находились от 70 до 100 тысяч военных. Крупнейшие мировые СМИ со ссылкой на американскую разведку рассказывали о готовящемся в январе вторжении, а российские официальные лица публично отвергали такое развитие событий, критиковали журналистов за излишнюю истеричность и обвиняли Украину в подготовке провокаций и наступления в Донбассе (никаких доказательств при этом не было предъявлено).

Примерно в то же время на секретном совещании в Белом доме военные и разведчики сообщили Джо Байдену: они уверены, что Путин решился и нападет на Украину. Американский президент передал часть полученных разведданных союзникам США и отправил в Москву бывшего посла, а ныне директора ЦРУ Уильяма Бернса — тот в начале ноября поговорил с Путиным по телефону его помощника и встретился с секретарем Совета безопасности РФ Патрушевым, предупредив о серьезных последствиях вторжения в Украину. Путин и Патрушев, как потом рассказал Бернс, в ответ только жаловались на расширение НАТО и критиковали „нелегитимное“ руководство в Киеве.

В октябре свою статью (уже о настоящем двусторонних отношений с Украиной) опубликовал замглавы Совета безопасности РФ и бывший президент Дмитрий Медведев. Текст посвящен „бессмысленности“ каких-либо контактов между Кремлем и руководством Украины — автор считает их людьми „слабыми“, „невежественными“, „несамостоятельными“, „не имеющие никакой устойчивой самоидентификации“ и, наконец, „вассалами заокеанских хозяев“. Никаких действий, считает Медведев, Россия при этом предпринимать не должна — стоит просто дождаться, что в Киеве появится „нормальное руководство“.

В сентябре в России проходят парламентские выборы (у „Единой России“ вновь конституционное большинство в Госдуме, исследователи оценивали объем „вброшенных“ за правящую партию голосов в 13,8 млн). Именно эти депутаты впоследствии предложили Путину признать самопровозглашенные ДНР и ЛНР, поддержали законы о военной цензуре, уголовном преследовании за отказ от участия в боевых действия и другие репрессивные меры.

Из-за растущей уверенности в том, что Россия вот-вот вторгнется в Украину, с Путиным провели переговоры мировые лидеры: британский премьер Джонсон и американский президент Байден — по телефону, немецкий канцлер Шольц и французский президент Макрон — лично в Москве (но и звонили они в Кремль неоднократно). Обсуждение активизируется и по линии министерств иностранных дел и обороны. Ни к каким существенным результатам попытки договориться с Москвой не привели.

В середине января, по данным украинского минобороны, российская армия скопила у границы 127 тысяч военнослужащих, еще 35 тысяч составляли силы самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В конце месяца часть соединений была перемещена на территорию Беларуси для участия в совместных военных учениях — они были запланированы на февраль. Параллельно в Черном море проходят тренировки российского ВМФ. 14 февраля Шойгу заявил, что войска, задействованные в учениях, возвращаются в места постоянной дислокации; сторонние эксперты не смогли подтвердить эти заявления. Спустя шесть дней белорусская сторона подтвердила возобновление совместных маневров.

В январе российская делегация провела посвященные этим документам переговоры с США, НАТО и ОБСЕ, из Вашингтона письменный ответ поступил в МИД РФ в конце месяца. Позднее его опубликовала газета El Pais — стало ясно, что основные требования Москвы были отвергнуты, хотя США и НАТО настаивали на продолжении сотрудничества в тех областях, где это возможно. Одновременно сразу несколько стран эвакуировали своих дипломатов из Киева; то же самое сделала и Россия, объяснив свое решение „оптимизацией“. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, спикер МИД РФ Мария Захарова и другие официальные лица продолжали настаивать: Кремль не собирается вторгаться в Украину.

В середине декабря МИД РФ передал США и НАТО проекты договоров о гарантиях безопасности — и опубликовал эти тексты на своем официальном сайте. В них, в частности, Россия требовала от НАТО вернуться к границам 1997 года, гарантировать невступление в альянс Украины и Грузии и отказаться от размещения ударного вооружения в странах, граничащих с РФ.

В середине февраля Миссия ОБСЕ в Донбассе зафиксировала резкий рост нарушений режима прекращения огня, западные разведки говорили о попытках Кремля инсценировать провокацию и воспользоваться инцидентом как формальным поводом для вторжения. Киев и сепаратистские республики возлагают вину друг на друга, 18 февраля самопровозглашенные ДНР и ЛНР объявили об „экстренной“ эвакуации мирных жителей на территорию России. Российские официальные лица утверждают, что на границе были уничтожены „диверсионные группы“ противника.

19 февраля президент Украины Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. В своей речи он указал на то, что Россия, Великобритания и США, которые в 1994 году подписали Будапештский меморандум и тем самым гарантировали Украине территориальную целостность в обмен на отказ от ядерного оружия, не исполняют свои обязательства. „С 2014 года Украина трижды пыталась созвать консультации государств — гарантов Будапештского меморандума. Трижды безуспешно. Сегодня Украина сделает это в четвертый раз. […] Если они снова не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для нашего государства, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 года подвергнуты сомнению“, — заявил Зеленский.

21 февраля по российскому телевидению транслируют заседание Совета безопасности РФ — президент Путин выслушивает мнение высших чиновников о том, стоит ли признавать независимость ДНР и ЛНР (их „руководители“ обратились с такой просьбой несколькими часами ранее, еще раньше это сделали депутаты Госдумы). Решение поддержало подавляющее большинство членов Совбеза, вечером Путин подписал соответствующие указы, на следующий день их ратифицировала Госдума, а Совет Федерации разрешил президенту использовать в Донбассе российских военных.