Главное событие года. Война в Украине: вспоминаем о том, что произошло за 10 месяцев

В начале апреля в киевский пригород Буча зашли украинские войска. После российской оккупации они обнаружили там десятки убитых мирных жителей и сотни захоронений. Россия (без предоставления каких-либо доказательств) назвала сообщения о военных преступлениях в Буче постановкой и фейком. Позднее убийства мирных граждан оккупантами в этом и других киевских пригородах подтвердят журналисты „Важных историй“, The New York Times, Associated Press и других СМИ, а также многочисленные правозащитники. 7 апреля Россию исключают из Совета по правам человека ООН. Киевская область и другие регионы севера Украины полностью освобождены.