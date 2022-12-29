ФОТО | Российского гроссмейстера заставили переодеть футболку с цитатой Месси на ЧМ по рапиду и блицу

Ян Непомнящий пришел на соревнования в футболке с цитатой Лионеля Месси: „На что ты смотришь, придурок? Давай, иди отсюда, придурок“. Эти слова он произнес во время флэш-интервью на чемпионате мира в Катаре после игры со сборной Нидерландов. Эта фраза была сказана аргентинцем в адрес голландского нападающего Вегорста.

После предупреждения россиянин сменил футболку на рубашку и поделился впечатлениями в эфире норвежского канала NRK.

„Очень странный дресс-код. Во главу угла ведь должен ставиться комфорт игроков, а не ограничения“, — сказал Непомнящий.

Также на турнире пришлось переодеваться чемпиону мира по классическим шахматам Магнусу Карлсену, который опоздал к началу первой партии и играл в толстовке и спортивных штанах, после чего сменил одежду.