Завтра цена электроэнергии снова упадет. Рано утром мегаватт-час будет стоить меньше одного евро

Это будут самые выгодные, действующие в течение часа цены в декабре: с 3 до 4 часов цена электроэнергии составит 65 центов за МВт·ч, и с 4 до 5 часов цена составит 57 центов за МВт·ч. Цена электроэнергии снижается, начиная с рождественского сочельника, и 26 декабря среднесуточная стоимость электроэнергии составила 41,54 евро за МВт·ч. В этот день цена электроэнергии была самой выгодной.