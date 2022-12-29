Килиан Мбаппе прокомментировал поведение аргентинского вратаря, который над ним насмехался

Вратарь сборной Аргентины после победы над Францией объявил в раздевалке минуту молчания „для Мбаппе, который умер“. Неделю назад, когда сборную Аргентины приветствовали большим парадом в Буэнос-Айресе, где чемпионы мира путешествовали на автобусе по улицам города, а Мартинес решил в какой-то момент снова поиздеваться над Мбаппе и показал куклу с лицом форварда „ПСЖ“.

После победы „ПСЖ“ над „Страсбургом“ со счетом 2:1 в среду журналисты спросили Мбаппе, что он думает о поведении вратаря „Астон Виллы“. „Это не моя проблема. Не хочу тратить энергию на пустяки, для меня важно отдавать максимум себя для клуба“, — сказал Мбаппе.

По словам Мбаппе, после финала он поздравил своего одноклубника, который помог Аргентине завоевать долгожданный трофей. „Я разговаривал с Лео после финала чемпионата мира. Я поздравил его с победой. Для него это было целью всей жизни, так же как и для меня, но я потерпел неудачу. Поэтому я должен продолжать оставаться хорошим игроком“, — добавил Мбаппе, который четыре года назад стал чемпионом мира в составе сборной Франции.

„Я никогда не переварю [поражение в финале ЧМ-2022]. Постарался вернуться с максимально позитивной энергией. Хотелось придать команде импульс и одержать победу в сезоне, где мы еще непобедимы. Прошел чемпионат мира, но клуб не имеет к этому никакого отношения.

Мое послание простое – независимо от того, что происходит в сборной, „ПСЖ“ – это нечто другое, и я по-прежнему полон решимости вернуть все трофеи в столицу“.

Француз стал лучшим бомбардиром мирового первенства в Катаре, забив восемь голов за 7 матчей.

„ПСЖ“ вчера обыграл „Страсбур“ (2:1), а Мбаппе отметился голом.