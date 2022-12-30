ВОЕННАЯ ЦЕНЗУРА. ИТОГИ ГОДА | Яшин и еще пять российских оппозиционеров, которые встретят Новый год в застенках(2)
На сайте правозащитного проекта „Поддержка политзаключенных. Мемориал“ в списке политзаключенных числятся 513 человек. За последний год эта цифра возросла на сотню. Во многом этому способствовал закон о „распространении ложной информации в отношении ВС РФ“. По этой статье было возбуждено свыше 100 уголовных дел.
За нарушение по этой статье предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до десяти лет, а вероятность обвинительного приговора в России стремится к 100%. Первым, кого осудили за „фейки“, стал муниципальный депутат Алексей Горинов. Его дело должно было стать показательным и известить остальных единомышленников, чем грозят подобные комментарии. Расправа над Гориновым не остановила процесс, она запустила его. Сработал давно пылившийся закон о „фейках“ про российскую армию. Поправки внесли в законопроект еще в 2018 году. Тогда документ прошел первое чтение и до марта 2022 года о нем больше никто не вспоминал. Пока не случилась война. На фоне антивоенных протестов закон был наскоро одобрен Советом Федерации и подписан президентом. RusDelfi останавливается на наиболее знаковых процессах этого года.
Алексей Горинов
15 марта 2022 года на заседании Совета депутатов муниципального округа Красносельский Москвы обсуждалось проведение конкурса детских рисунков. Алексей Горинов, обращаясь к коллегам, заявил, что в условиях военных действий проводить подобные мероприятия не то, что неуместно – цинично. „Скажите, пожалуйста, о каком конкурсе детского рисунка может идти речь? Или об организации танцевальных программ, приуроченных ко Дню защиты детей и Дню победы, когда у нас каждый день гибнут дети. Около 100 детей уже погибло в Украине, дети становятся сиротами, а внуки и правнуки участников Второй мировой войны сейчас брошены в пекло этих боевых действий на территории Украины“, – возмущался депутат. А затем назвал войну войной, чем и подписал себе приговор. „Я считаю, что все усилия гражданского общества должны быть направлены только на то, чтобы остановить войну и вывести войска России с территории Украины“. В итоге московского депутата за его высказывания приговорили к семи годам, и он стал первым, кто получил реальный тюремный срок по этой статье.
Саша Скочиленко
Под новый закон попала и петербургская художница Саша Скочиленко. Она прикрепляла в одном из магазинов к товарным ценникам антивоенные листовки. Ей грозит до десяти лет лишения свободы. Вот несколько примеров того, что писала Скочиленко на листовках: „Российская армия разбомбила худ. школу в Мариуполе. Около 400 человек прятались в ней от обстрелов“. „Российских срочников отправляют в Украину. Цена этой войны — жизни наших детей“. „Остановите войну! В первые три дня погибли 4300 российских солдат. Почему об этом молчат на телевидении?“ В июне международная правозащитная организация Amnesty International объявила художницу узницей совести, а в декабре Би-Би-Си включила Скочиленко в список 100 вдохновляющих и влиятельных женщин мира 2022 года.
Следующее заседание на ее процессе состоится 20 января, и кем признает художницу российское правосудие можно предвидеть примерно со 100% вероятностью.
Дмитрий Иванов
„Вы и без меня знаете, каким тяжелым был этот год – и знаете не из лент новостей. За прошедший год на нашу долю выпало больше трудностей и невзгод, разлук и расставаний, боли и близких смертей, чем за любой другой“, – это строки из последнего письма другого фигуранта уголовного дела по статье о „фейках“ об армии. Дмитрий Иванов - 23 летний студент и он же один из авторов Telegram-канала „Протестный МГУ“. Поводом для возбуждения уголовной статьи послужили публикации на канале об атаках России на Запорожскую АЭС и на украинские города. Также о потерях российской авиации на войне и о преступлениях в Буче и Ирпене. А еще за упорное нежелание называть войну „спецоперацией“. Абсурда добавляет тот факт, что 23-летнему Иванову в ноябре пытались вручить повестку. По сообщениям Telegram-канала „Протестный МГУ“, домой к Дмитрию приходили люди, желающие передать повестку, однако в руки близким родственникам не отдали, просили „передать на словах“. К этому моменту Иванов находился под арестом больше полугода.
Иоанн Курмояров
„Продолжаем разбирать фейки кремлевской пропаганды“, – с такой фразы начал бывший священник Иоанн Курмояров свой ролик на тему войны в Украине, но в итоге сам попал под статью о „фейках“. На видео Курмояров ставит под сомнения благие намерения российской армии. „Для всего мира и по сути, вы – агрессоры, которые напали и уничтожают мирных жителей“, - обратился Курмояров к своим немногочисленным подписчикам. „Нашим людям тяжело поверить, что российский солдат может убивать, оказывается – может. Его туда послали преступники, и он там выполняет преступные приказы“, – подытожил он.
С 7 июня Курмояров находится в СИЗО и за свою „христианскую оценку событиям“ останется там как минимум до 28 февраля 2023 года.
Вика Петрова
„Не активистка, не журналистка, не голос поколения“, – так описывает свою подзащитную её адвокат Анастасия Пилипенко. 23 марта на своей странице во ВКонтакте Вика опубликовала видео с выступлениями Дмитрия Гордона, Александра Невзорова и Максима Каца – всего девять видеороликов, в которых, по версии следователей, содержатся ложные сведения о российской армии. Петрова не единственная, кто делал подобные посты и даже не самая популярная – у нее в друзьях 250 человек и еще 90 в подписчиках. Государственный репрессивный аппарат тем и страшен, что работает бессистемно. Под надзор правоохранительных органов может попасть кто угодно.
„Я выступаю за прекращение чудовищной войны с Украиной, в которой погибли десятки тысяч людей с обеих сторон“, – сказала она на одном из судебных заседаний. Вика не молчала в начале войны и тем более не желает молчать теперь, когда ее слышат многие.
Илья Яшин
Арест вышеупомянутого Горинова не возымел должного эффекта на его коллегу – Илью Яшина. Не помогли и „намеки“ от следственных органов в виде трех административных дел о „дискредитации“ российской армии. Яшин понимал, что дразнить режим, играя в диссидента, долго не получится. Так и случилось. Одним апрельским днем в прямом эфире на YouTube молодой политик рассказал об убийствах российскими военными мирных жителей в украинском городе Буча.
12 июля арестовали, пожалуй, последнего оппозиционного политика, который оставался в России. Его приговорили к восьми с половиной годам колонии. „Не расстраивайтесь, все нормально. Если кто-то думает, что Путин будет править восемь лет, то он очень большой оптимист“, – так отреагировал Яшин на оглашение приговора. Тем не менее, он осознает, что если уход Путина, возможно, и является спасением для него лично, то всей стране это точно „не гарантирует немедленного появления прекрасной и свободной России на обломках его режима. Нас ждет тяжелая - хотя и интересная - работа“, - написал Илья Яшин в инстаграме. Сейчас Яшина этапировали в СИЗО-1 Удмуртии. Так Илью и его семью поздравили с наступающим Новым годом, сообщила его адвокат Мария Эйсмонт.