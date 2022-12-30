ВОЕННАЯ ЦЕНЗУРА. ИТОГИ ГОДА | Яшин и еще пять российских оппозиционеров, которые встретят Новый год в застенках

Под новый закон попала и петербургская художница Саша Скочиленко. Она прикрепляла в одном из магазинов к товарным ценникам антивоенные листовки. Ей грозит до десяти лет лишения свободы. Вот несколько примеров того, что писала Скочиленко на листовках: „Российская армия разбомбила худ. школу в Мариуполе. Около 400 человек прятались в ней от обстрелов“. „Российских срочников отправляют в Украину. Цена этой войны — жизни наших детей“. „Остановите войну! В первые три дня погибли 4300 российских солдат. Почему об этом молчат на телевидении?“ В июне международная правозащитная организация Amnesty International объявила художницу узницей совести, а в декабре Би-Би-Си включила Скочиленко в список 100 вдохновляющих и влиятельных женщин мира 2022 года.

15 марта 2022 года на заседании Совета депутатов муниципального округа Красносельский Москвы обсуждалось проведение конкурса детских рисунков. Алексей Горинов, обращаясь к коллегам, заявил , что в условиях военных действий проводить подобные мероприятия не то, что неуместно – цинично. „Скажите, пожалуйста, о каком конкурсе детского рисунка может идти речь? Или об организации танцевальных программ, приуроченных ко Дню защиты детей и Дню победы, когда у нас каждый день гибнут дети. Около 100 детей уже погибло в Украине, дети становятся сиротами, а внуки и правнуки участников Второй мировой войны сейчас брошены в пекло этих боевых действий на территории Украины“, – возмущался депутат. А затем назвал войну войной, чем и подписал себе приговор. „Я считаю, что все усилия гражданского общества должны быть направлены только на то, чтобы остановить войну и вывести войска России с территории Украины“. В итоге московского депутата за его высказывания приговорили к семи годам, и он стал первым, кто получил реальный тюремный срок по этой статье.

За нарушение по этой статье предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до десяти лет, а вероятность обвинительного приговора в России стремится к 100%. Первым, кого осудили за „фейки“, стал муниципальный депутат Алексей Горинов. Его дело должно было стать показательным и известить остальных единомышленников, чем грозят подобные комментарии. Расправа над Гориновым не остановила процесс, она запустила его. Сработал давно пылившийся закон о „фейках“ про российскую армию. Поправки внесли в законопроект еще в 2018 году. Тогда документ прошел первое чтение и до марта 2022 года о нем больше никто не вспоминал. Пока не случилась война . На фоне антивоенных протестов закон был наскоро одобрен Советом Федерации и подписан президентом. RusDelfi останавливается на наиболее знаковых процессах этого года.

Следующее заседание на ее процессе состоится 20 января, и кем признает художницу российское правосудие можно предвидеть примерно со 100% вероятностью.

Дмитрий Иванов

„Вы и без меня знаете, каким тяжелым был этот год – и знаете не из лент новостей. За прошедший год на нашу долю выпало больше трудностей и невзгод, разлук и расставаний, боли и близких смертей, чем за любой другой“, – это строки из последнего письма другого фигуранта уголовного дела по статье о „фейках“ об армии. Дмитрий Иванов - 23 летний студент и он же один из авторов Telegram-канала „Протестный МГУ“. Поводом для возбуждения уголовной статьи послужили публикации на канале об атаках России на Запорожскую АЭС и на украинские города. Также о потерях российской авиации на войне и о преступлениях в Буче и Ирпене. А еще за упорное нежелание называть войну „спецоперацией“. Абсурда добавляет тот факт, что 23-летнему Иванову в ноябре пытались вручить повестку. По сообщениям Telegram-канала „Протестный МГУ“, домой к Дмитрию приходили люди, желающие передать повестку, однако в руки близким родственникам не отдали, просили „передать на словах“. К этому моменту Иванов находился под арестом больше полугода.

Иоанн Курмояров

„Продолжаем разбирать фейки кремлевской пропаганды“, – с такой фразы начал бывший священник Иоанн Курмояров свой ролик на тему войны в Украине, но в итоге сам попал под статью о „фейках“. На видео Курмояров ставит под сомнения благие намерения российской армии. „Для всего мира и по сути, вы – агрессоры, которые напали и уничтожают мирных жителей“, - обратился Курмояров к своим немногочисленным подписчикам. „Нашим людям тяжело поверить, что российский солдат может убивать, оказывается – может. Его туда послали преступники, и он там выполняет преступные приказы“, – подытожил он.

С 7 июня Курмояров находится в СИЗО и за свою „христианскую оценку событиям“ останется там как минимум до 28 февраля 2023 года.

Вика Петрова