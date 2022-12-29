Суть осталась прежней: закон о семейном пособии принят. Провозгласит ли его президент, указавший на неравное обращение?

В минувший четверг Алар Карис заявил, что не будет провозглашать закон, принятый Рийгикогу. Он раскритиковал закон за нечеткое в правовом смысле предложение, противоречащее Конституции. Закон предполагал добавить второе и третье предложения к статье 101(5) Закона о семье в следующей редакции: „Считается, что потребности ребенка могут быть удовлетворены за счет полного пособия на ребенка и половины пособия для многодетной семьи, разделенного поровну между всеми детьми семьи, получающей пособие. Предполагается, что пособие для многодетной семьи учитывается при выплате алиментов только в том случае, если оно выплачивается за общих детей“.