Новости Эстонии
29.12.2022, 13:55

Суть осталась прежней: закон о семейном пособии принят. Провозгласит ли его президент, указавший на неравное обращение?

 
Рийгикогу дал добро слегка утрамбованному законопроекту. Теперь слово снова за президентом.
Рийгикогу дал добро слегка утрамбованному законопроекту. Теперь слово снова за президентом.
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Закон о семейных пособиях прошел сегодня в Рийгикогу три чтения, в которых были внесены некоторые уточнения. По сути, для родителей ничего не меняется. Вопрос в том, как теперь поведет себя президент. Рассказ его юрисконсульта создал впечатление, что оснований для обращения в Верховный суд нет.

В минувший четверг Алар Карис заявил, что не будет провозглашать закон, принятый Рийгикогу. Он раскритиковал закон за нечеткое в правовом смысле предложение, противоречащее Конституции. Закон предполагал добавить второе и третье предложения к статье 101(5) Закона о семье в следующей редакции: „Считается, что потребности ребенка могут быть удовлетворены за счет полного пособия на ребенка и половины пособия для многодетной семьи, разделенного поровну между всеми детьми семьи, получающей пособие. Предполагается, что пособие для многодетной семьи учитывается при выплате алиментов только в том случае, если оно выплачивается за общих детей“.

Последнему предложению нельзя придать однозначного значения даже при общепринятых методах толкования, констатировал глава государства

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