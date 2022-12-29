ВИДЕО | Как продумывать праздники, чтобы не переплачивать
Как в праздничное время распределить бюджет, чтобы не откладывать все покупки на последний момент и не совершать излишне много эмоциональных трат – лайфкахами делится сотрудница Swedbank Кристийна Леэс.
Так, согласно опросу клиентов банка, 71 % делает покупки к Рождеству и Новому году в последний момент, а 11 % покупает подарки заранее – осенью или даже летом. Это заметно и по тому, что начиная с лета депозиты по времени уменьшаются, а в декабре идут в ход кредитные карты.
Чтобы разумно распределить свой бюджет, Кристина советует, например, заранее составлять список подарков и постепенно откладывать на них деньги. А также написать список продуктов к праздничному столу и заказать их с доставкой – так вы не купите слишком много, и потом не придется ничего выбрасывать, и, кроме того, избежите дополнительных эмоциональных трат. В помощь будут и банковские приложения, они помогают следить, на что именно вы расходуете свои деньги – это позволяет анализировать и действовать рассудительнее. Кристийна Леэс делится и другими полезными лайфхаками, которые помогут продумывать и планировать свой праздничный бюджет, чтобы не переплачивать и в дальнейшем использовать деньги на важные цели. Все подробности в видео.
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