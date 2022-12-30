„Это слишком страшно“. Жители Херсона бегут от безжалостных российских обстрелов

Мгновения назад девочки обнялись со слезами на глазах. Инна поцеловала Асю - коричневую таксу, пригревшуюся в теплом одеяле на руках у Ники.

Подруги не знают, когда им доведется увидеться вновь.

Семья Ники покидает Херсон, не зная точно, где обоснуется в конечном итоге. Для начала они едут в Хмельницкий, город на западе Украины, в надежде получить там помощь.

Для Елены, мамы Ники, последние несколько дней в Херсоне стали тяжким испытанием.

„Раньше они обстреливали нас семь-десять раз в день, сейчас они делают это 70-80 раз, целыми днями. Это слишком страшно“, - говорит Елена.

„Я люблю Украину и мой родной город, но мы должны уехать“, - добавляет она.

За несколько дней, прошедших с Рождества, из-за резко участившихся обстрелов города российской армией город покинули более 400 человек.

В минувший вторник снаряд попал в родильное отделение городской больницы. Никто не пострадал, но этот случай заметно усугубил страхи населения.

Елена с девочками уехала поездом, в рамках эвакуации, организованной украинским правительством.

Сотни людей уезжают из города самостоятельно. Очередь из автомобилей выстроилась на контрольно-пропускном пункте на выезде из Херсона. Люди очень напуганы.

Ирина Антоненко была в слезах, когда мы подошли к ее машине, чтобы поговорить.

„Мы больше не можем. Обстрелы очень интенсивные. Все это время мы оставались в городе в надежде, что нам повезет и все это закончится. Но один из снарядов попал в соседний с нами дом. Дом моего отца тоже был под обстрелом“, - рассказала она.

Ирина направляется в Кривой Рог, город в центральной части Украины. Там у нее есть родные.

Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше.

Еще недавно жители Херсона ликовали. 11 ноября город, захваченный российскими войсками на второй день вторжения, был освобожден.

Люди отмечали это событие, размахивая украинскими флагами в центре города.