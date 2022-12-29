„Я слышала нечеловеческие крики мужа“. Жители Херсона рассказали The Insider о пытках во время российской оккупации

Учительница музыки Ольга Куц, прожившая в Херсоне всю жизнь, рассказала журналистам The Insider, что после начала войны „люди начали выходить на массовые митинги, а российские военные не понимали, почему их радостно не встречают“.

Протесты шли весь март и апрель — мы пытались доказать, что никто их сюда не звал.

По словам Ольги, в мае она стала узнавать от знакомых, что на улицах города задерживают мужчин. Их избивали, а потом увозили в неизвестном направлении. Ольга уверена, что россияне в то время „выискивали [людей] по спискам“, которые включали депутатов, волонтеров и бывших сотрудников полиции.

Летом российские военные начали устанавливать блокпосты и проверять телефоны у людей на улицах. Когда они находили что-то подозрительное, то забирали на допрос, что в большинстве случаев означало избиения и пытки в подвалах, рассказала Ольга.

Накануне Дня независимости Украины (24 августа) Ольге позвонили из школы и предложили вернуться на работу. Она отказалась, а через несколько дней в ее дом ворвались 15 человек с автоматами. Ее забрали вместе с мужем. В заключении она провела 10 дней, ее муж — два месяца.

По словам Ольги, после задержания ее сразу отправили на допрос. Во время разговора она слышала, как в соседних камерах мужчины, включая ее мужа, кричали от боли. „Я слышала нечеловеческие крики мужа, которые мешались еще и с криками других мужчин — они просто пищали от боли. На этом фоне мне продолжали читать мораль, а потом отправили „подумать“ в камеру, где были только голый бетон, обшарпанные стены, сырость, холод и два стула“, — рассказала Ольга.

По ее словам, задержанным не разрешали спать, кормили раз в день испорченными продуктами, давая на прием пищи 30-40 секунд. Ей дали поллитра воды на три дня, а потом стали приносить ржавую воду из туалета.

Ольга рассказала, что когда попросила дежурного отпустить ее в туалет, он ответил: „Ты украинская мразь и этого не заслуживаешь! Ходи под себя, как животное“. По словам женщины, ей приходилось справлять нужду в углу камеры до тех пор, пока, спустя несколько дней, один из дежурных не дал ей ведро.