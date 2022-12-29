Серийного насильника отправили за решетку. Жертв может быть больше

В беседе с журналистом издания Eesti Päevaleht судья, которой довелось много чего повидать, рассказывая о вынесенных ею решениях, сказала, что в рамках этого дела рассматривались одни из самых циничных сексуальных преступлений. „Во-первых, потому, что было много пострадавших, изнасилованных, личности которых можно было установить. Во-вторых, то обстоятельство, что для удовлетворения половой потребности преступник использовал и детей, и взрослых женщин. В его руках все они превращались в куклы. Он использовал их не только для того, чтобы удовлетворять свои потребности, но и для того, чтобы позднее, просматривая кадры, получать сексуальное удовлетворение“, - сказала Теэвеэр.