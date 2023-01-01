Новости Эстонии
01.01.2023, 18:09

Ремонт таллиннских детских садов забуксовал

 
Детские сады сообщили родителям, ожидающим места, что новых детей они не возьмут.
Детские сады сообщили родителям, ожидающим места, что новых детей они не возьмут.
ФОТО: Karin Kaljuläte | Delfi Meedia

Повышение цен спутало планы реновации и повлияло на распределение мест в столичных детских садах, пишет Eesti Päevaleht.

В этом году городу Таллинну пришлось активно реновировать старые детские сады, поскольку должно было начаться строительство детских садов Кристийне, Магдалеэна и Мяннику. Но пока тишина. Уже были составлены планы, согласно которым детям нашли места во временные группы в других детских садах, что, в свою очередь, затронуло все те семьи, которые стояли в очереди на получение мест. Так произошло, например, с большим детским садом Мяннику в Нымме, по поводу которого сейчас выяснилось, что тендер провалился.

Здание детского сада Мяннику собирались снести, а на его месте построить новое на десять групп с бассейном. К сентябрю детский сад получил разрешение на строительство. Но потом оказалось, что строительство не начнется.

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