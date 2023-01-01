Ремонт таллиннских детских садов забуксовал

В этом году городу Таллинну пришлось активно реновировать старые детские сады, поскольку должно было начаться строительство детских садов Кристийне, Магдалеэна и Мяннику. Но пока тишина. Уже были составлены планы, согласно которым детям нашли места во временные группы в других детских садах, что, в свою очередь, затронуло все те семьи, которые стояли в очереди на получение мест. Так произошло, например, с большим детским садом Мяннику в Нымме, по поводу которого сейчас выяснилось, что тендер провалился.