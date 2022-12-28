Таллинн ввел новую субсидию для предпринимателей: прием ходатайств уже идет

В принятом горсобранием бюджете Таллинна на 2023 год запланированы средства для Таллиннских производственных парков на начало строительства киногородка. В 2023 году город планирует при помощи выделения займа финансировать создание Таллиннского киногородка, который должен быть построен к 2024 году.

По словам вице-мэра Йоозепа Вимма, Таллиннский киногородок является важным объектом как для сферы кино, так и для всей сферы предпринимательства. „Киногородок оживит кинопроизводство, а также район Пальяссааре. Успешное кинопроизводство в Таллинне создаст новые рабочие места и в других секторах, в частности, хорошее кино поддержит сферу туризма“, - сказал Вимм.

В начале 2022 года Таллинн участвовал в международной выставке Dubai EXPO, там были представлены возможности применения цифровых решений в городской среде и управлении. На примере Таллинна и Тарту показали успешные примеры сотрудничества городов и предприятий, что помогло принести на рынок новую продукцию и услуги для развития городов, при помощи технологий предложив решение актуальных для городов проблем.

Таллиннское горсобрание в уходящем году приняло программу обращения с отходами на период 2022 – 2026 гг., основными задачами которой является увеличение сортировки биологических отходов, продвижение сбора и переработки отходов из текстиля, формирование на месте пунктов приема отходов центров переработки отходов и развитие повторного использования вещей. Основным запланированным изменением станет обязательный для всех отдельный сбор биологических отходов с весны будущего года.

С начала 2022 учебного года и до 14 июня 2024 года в детских садах и школах Таллинна реализуется учебная программа на тему окружающей среды, для повышения осведомленности о сортировке отходов. В программе принимают участие 125 детских садов и 55 школ Таллинна, в общей сложности состоится 1290 уроков в образовательных учреждениях.