В следующем году новый документ можно будет получить в продуктовых магазинах(1)
С середины января получить новый документ можно будет не только в пунктах обслуживания Департамента полиции и погранохраны, но и в пяти продуктовых магазинах торговой сети Selver – Ярве, Мустакиви, Тонди, Пирита, а также в торговом центре Пярну, передает rus.err.
Выбрать Selver в качестве пункта выдачи документа можно уже сейчаc, получить документ можно спустя 30 дней после заполнения ходатайства.
„В Selver можно будет получить все документы, которые выдает Департамент полиции и погранохраны: паспорт, ИД-карту, карту вида на жительство, паспорт иностранца, служебную книжку моряка и цифровые удостоверения личности“, – сказала координатор бюро Департамента полиции и погранохраны Марит Абрам.
„Всего в Эстонии и Финляндии будет 50 пунктов выдачи документов. Пока у нас заключен договор с торговой сетью Selver. Магазины, в которых можно будет получать документы, разбросаны по всей Эстонии. Постепенно пункты выдачи начнут работать в каждом уезде страны и в больших городах – этого мы планируем добиться к апрелю“, – сказал представитель компании Hansab Текс Вертманн.
Услуга получения паспорта в магазине стоит 7,20 евро для взрослого человека и 4,32 евро для пожилых людей и детей до 15 лет.