Послание Владимира Зеленского: Украина помогла Западу найти себя и избавиться от страха перед Россией

Ниже мы предлагаем вам краткий пересказ послания президента Украины Владимира Зеленского „Об основах внутренней и внешней политики“ Верховной раде Украины в изложении издания „Медуза“.

Мы помогли Западу вернуться на глобальную арену. Никто на Западе уже не боится и никогда не будет бояться Россию. Украина объединила Европейский союз. Все, что Россия пыталась сделать против Европы, не сработало. Каждый российский шаг стал ошибкой. Наши шаги сработали.

Украинские воины выгнали оккупантов из-под Киева, и это был первый переломный момент. Украинские воины освободили [остров] Змеиный, и с тех пор каждый оккупант знает, какой единственный ответ он услышит от украинцев на любые свои посягательства. Оккупанты убегали, хотя имели преимущество. Но у нас — превосходство силы своей земли под ногами.

Мы должны беречь наше единство, несмотря на любые личные эмоции и интересы. Если кто-то попытается сыграть против независимости Украины — политической, экономической или духовной — наше государство будет отвечать мгновенно и жестко.

Мы должны восстановить территориальную целостность. Но мы также должны восстановить и общественную целостность. Миллионы наших людей не должны быть беженцами. Мы должны обеспечить их возвращение.

Другие государства помогают нам преодолевать российскую тиранию на поле боя. У нас подлинное союзничество с Соединенными Штатами Америки.

Украина идет к победе, о которой мечтали поколения наших людей. То, чего не достигли раньше — будет у нас. Мы даем каждому нашему партнеру уникальное чувство и историческую возможность быть победителем вместе с Украиной.

Пересказ сделан на основании сообщений агентства „Интерфакс — Украина“. Выступление Зеленского не транслировали в прямом эфире. Первые сообщения о нем в украинских СМИ вышли со ссылкой на депутатов парламента Ярослава Железняка и Алексея Гончаренко.