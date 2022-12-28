ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (308-й день) | Литовская православная церковь осудила войну в Украине.
Предлагаем вашему вниманию главные военные события уходящего дня.
В Херсоне под российский обстрел попало родильное отделение больницы
„Обстреляли место, где сегодня родились два ребенка. До атаки врачи успели завершить кесарево сечение. В заведении находится пять женщин после родов. Чудом никто не пострадал“, — сообщил вечером 27 декабря заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
За минувшие сутки российские войска 50 раз обстреляли территорию Херсонской области из артиллерии, РСЗО, минометов и танков и 23 раза - город Херсон, сообщил глава областной военной администрации Ярослав Янушевич. По его словам, в Херсоне снаряды попали в медучреждение, детсад, хлебозавод, складские помещения, частные и многоквартирные дома; три человека получили ранения разной степени тяжести.
Ночью российские военные 8 раз обстреляли из „Градов“ и тяжелой артиллерии три общины Никопольского района Днепропетровской области. Об этом рассказал глава областной администрации Валентин Резниченко.
По его словам, больше всего пострадала Красногригорьевская община, где российские снаряды повредили около десятка частных домов и хозяйственных построек, магазин, машину, четыре газопровода, две линии электропередачи и 20 солнечных панелей.
С начала войны РФ повредила в Украине более 700 объектов критической инфраструктуры
„С начала вторжения поражено 702 объекта критической инфраструктуры. Речь идет о газопроводах, электроподстанциях, мостах и прочем“, — рассказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.
Всего по Украине в результате российских атак разрушено более 35 тысяч объектов, добавил он.
Литовская православная церковь осудила войну в Украине, сообщается на сайте ЛПЦ.
27 декабря в Свято-Духовом монастыре Вильнюса прошло всеобщее собрание ЛПЦ, которое осудила войну против Украины на всех уровнях — священноначалия, духовенства и мирян. Собрание также выразило поддержку антивоенной позиции своего предстоятеля митрополита Виленского и Литовского Иннокентия.
„Также собрание подтвердило верность курсу на обретение большей церковной независимости и приняло соответствующее обращение к священному синоду. Ранее митрополит Иннокентий обратился к синоду с ходатайством о предоставлении Литовской православной архиепископии статуса самоуправляемой церкви“, — говорится в сообщении ЛПЦ.
В ходе обстрела российскими военным населенных пунктов в Харьковской области в среду, один из снарядов попал в жилой многоквартирный дом в селе Ковшаровка, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. Здание получило значительные повреждения, однако никто не пострадал
Памятник Екатерине II в Одессе в среду начали готовить к сносу. После демонтажа монумент передадут на хранение в художественный музей города, подтвердили власти Одессы
Глава МИД Эстонии - за исключение России из Совбеза ООН
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу поддержал требование Украины исключить Россию из Совета безопасности ООН.
„Я считаю членство России, государства-агрессора, в Совете безопасности ООН незаконным. Россия не должна быть членом Совбеза ООН!“ - написал Рейнсалу в Твиттере.
ВСУ: силы ПВО Украины с сентября сбили более 420 российских ракет
С сентября украинские силы противовоздушной обороны сбили более 420 российских ракет и 430 дронов, сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
„Все дату 10 октября, от первого массированного обстрела приняли за начало отсчета атак на энергетическую инфраструктуру. Но на самом деле ударили по Харьковской ТЭЦ еще 11 сентября. Именно эта дата, когда террористы напали на башни-близнецы [в Нью-Йорке] - так же и они начали нападать на нашу критическую инфраструктуру“, - сказал Игнат в эфире украинского телемарафона.
„С тех пор уже более 420 ракет и 430 дронов-камикадзе были сбиты противовоздушной обороной, а атаковало большее количество, разумеется“.
В рамках поддержки Украины Великобритания предоставит ВСУ вертолеты Sea King, сообщило британское Минобороны. „Королевский военно-морской флот провел обучение на вертолетах Sea King для 10 экипажей Вооруженных сил Украины, укрепляя их поисково-спасательный потенциал“, - указывается в сообщении ведомства.
Украинские полицейские провели операцию по эвакуации жителей Бахмута - проведя людей с окраины города безопасным путем к бронированному авто „под боком у врага“, и вывезя их из-под огня, сообщает Национальная полиция Украины. Согласно сообщению, с просьбой об эвакуации к полицейским обратились несколько семей, проживавшие как в многоэтажных домах, так и в „разбитом частном секторе“ - „под ударами россиян, без доступа к самому необходимому, оторванные от всего мира“: „Поскольку проехать там невозможно, полиция добиралась к жителям пешком, по бездорожью“. Эвакуированных доставили в „пункт несокрушимости“, откуда они отправятся в более безопасные места.
Минобороны РФ утверждает, что на Лиманском направлении поражены четыре ротные тактические группы ВСУ, в результате чего уничтожено два бронетранспортера и четыре пикапа, убиты более 170 военнослужащих. Кроме того, по данным Москвы, свыше 30 военных убиты на Купянском направлении, более 80 - на Донецком и более 70 - на Южнодонецком. В сообщении ведомства указывается, что в Харьковской и Донецкой областях российские силы поразили пять пунктов управления ВСУ, а в Запорожской области уничтожен склад с вооружением и военной техникой. В районе Красногоровки Донецкой области, по утверждению Минобороны РФ, поражены две артиллерийские системы М777.
По данным Генштаба ВСУ потери противника за последние сутки составили около 550 военных убитыми. В сообщении Генштаба также указывается, что были уничтожены 13 боевых бронированных машин, 1 танк, 1 артиллерийская система, 8 единиц автомобильной техники и автоцистерн.
Зеленский: Украина помогла Западу найти себя и избавиться от страха перед Россией
Президент Украины Владимир Зеленский сказал в обращении к парламенту, что Украина, дав отпор России, помогла Западу найти себя и избавиться от страха перед Россией.
„За десять месяцев этого года мы помогли всем. Мы помогли Западу снова найти себя, вернуться на глобальную арену и почувствовать, насколько Запад сильнее. Никто на Западе уже не боится и никогда не будет бояться России“, - цитирует Зеленского агентство Укринформ.
„Именно Украина объединила Европейский союз. Выяснилось, что это возможно! И теперь Европа защищает себя. Европа преодолевает кризисы. И это вопреки колоссальным ресурсам, брошенным Россией на то, чтобы сломить наш континент“, - продолжил Зеленский.