ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (308-й день) | Литовская православная церковь осудила войну в Украине.

„Также собрание подтвердило верность курсу на обретение большей церковной независимости и приняло соответствующее обращение к священному синоду. Ранее митрополит Иннокентий обратился к синоду с ходатайством о предоставлении Литовской православной архиепископии статуса самоуправляемой церкви“, — говорится в сообщении ЛПЦ.

Литовская православная церковь осудила войну в Украине, сообщается на сайте ЛПЦ. 27 декабря в Свято-Духовом монастыре Вильнюса прошло всеобщее собрание ЛПЦ, которое осудила войну против Украины на всех уровнях — священноначалия, духовенства и мирян. Собрание также выразило поддержку антивоенной позиции своего предстоятеля митрополита Виленского и Литовского Иннокентия.

Всего по Украине в результате российских атак разрушено более 35 тысяч объектов, добавил он.

„С начала вторжения поражено 702 объекта критической инфраструктуры. Речь идет о газопроводах, электроподстанциях, мостах и прочем“, — рассказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

С начала войны РФ повредила в Украине более 700 объектов критической инфраструктуры

По его словам, больше всего пострадала Красногригорьевская община, где российские снаряды повредили около десятка частных домов и хозяйственных построек, магазин, машину, четыре газопровода, две линии электропередачи и 20 солнечных панелей.

Ночью российские военные 8 раз обстреляли из „Градов“ и тяжелой артиллерии три общины Никопольского района Днепропетровской области. Об этом рассказал глава областной администрации Валентин Резниченко.

За минувшие сутки российские войска 50 раз обстреляли территорию Херсонской области из артиллерии, РСЗО, минометов и танков и 23 раза - город Херсон, сообщил глава областной военной администрации Ярослав Янушевич. По его словам, в Херсоне снаряды попали в медучреждение, детсад, хлебозавод, складские помещения, частные и многоквартирные дома; три человека получили ранения разной степени тяжести.

„Обстреляли место, где сегодня родились два ребенка. До атаки врачи успели завершить кесарево сечение. В заведении находится пять женщин после родов. Чудом никто не пострадал“, — сообщил вечером 27 декабря заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

В ходе обстрела российскими военным населенных пунктов в Харьковской области в среду, один из снарядов попал в жилой многоквартирный дом в селе Ковшаровка, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. Здание получило значительные повреждения, однако никто не пострадал

Памятник Екатерине II в Одессе в среду начали готовить к сносу. После демонтажа монумент передадут на хранение в художественный музей города, подтвердили власти Одессы

Глава МИД Эстонии - за исключение России из Совбеза ООН

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу поддержал требование Украины исключить Россию из Совета безопасности ООН.

„Я считаю членство России, государства-агрессора, в Совете безопасности ООН незаконным. Россия не должна быть членом Совбеза ООН!“ - написал Рейнсалу в Твиттере.

ВСУ: силы ПВО Украины с сентября сбили более 420 российских ракет

С сентября украинские силы противовоздушной обороны сбили более 420 российских ракет и 430 дронов, сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

„Все дату 10 октября, от первого массированного обстрела приняли за начало отсчета атак на энергетическую инфраструктуру. Но на самом деле ударили по Харьковской ТЭЦ еще 11 сентября. Именно эта дата, когда террористы напали на башни-близнецы [в Нью-Йорке] - так же и они начали нападать на нашу критическую инфраструктуру“, - сказал Игнат в эфире украинского телемарафона.

„С тех пор уже более 420 ракет и 430 дронов-камикадзе были сбиты противовоздушной обороной, а атаковало большее количество, разумеется“.

В рамках поддержки Украины Великобритания предоставит ВСУ вертолеты Sea King, сообщило британское Минобороны. „Королевский военно-морской флот провел обучение на вертолетах Sea King для 10 экипажей Вооруженных сил Украины, укрепляя их поисково-спасательный потенциал“, - указывается в сообщении ведомства.