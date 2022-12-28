Глава МИД Эстонии считает нелегитимным членство России в Совбезе ООН

Как уже сообщалось, украинские власти предложили исключить Россию из состава Совета Безопасности ООН, объясняя это тем, что место в Совбезе юридически числится за СССР, а не за Россией и отмечая, что действия российских властей противоречат основному критерию членства в организации — миролюбию.

„Сегодня мы сделали важный шаг. Украина инициировала процесс, направленный на исключение России из Совета Безопасности ООН и организации в целом. Мы заявили на официальном уровне свою подробную и аргументированную позицию, почему пребывание России в Совбезе ООН и в организации - нелегитимно. Мы предоставили детальные доказательства того, как 31 год назад российская делегация, по сути, просто оккупировала кресло СССР в СБ ООН - государства, которое на тот момент прекратило свое существование - без каких-либо уставных оснований для этого“, - заявил в понедельник, 26 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По мнению Кулебы, передача России места СССР в Совбезе ООН стала „грубым нарушением пункта 2 статьи 4 Устава ООН, который четко определяет единую легитимную процедуру приобретения членства в Организации“.

В МИД Украины пояснили, что после распада СССР в 1991 году данный вопрос с точки зрения международного права так и не был урегулирован, чем и пользуется до сих пор РФ.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу также считает нелегитимным пребывание России в числе членов Совета безопасности ООН. Об этом он написал в Twitter.

„Считаю нелегитимным членство России, государства-агрессора, в Совете безопасности ООН. Россия не должна быть членом СБ ООН!“ – написал Рейнсалу.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель выступает за разработку механизма, который приведет к приостановлению членства россии в Совете Безопасности ООН из-за ее агрессии против Украины.