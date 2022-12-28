ФОТО | Иранские шахматистки присоединились к протесту против власти

Гроссмейстерки выступают в казахстанском городе Алматы. Сара Хадем появилась на соревнованиях без хиджаба, чтобы поддержать протесты в Иране. Шахматистка сделала это, несмотря на запрет власти.

Сару поддержала Атуса Пуркашьян. Она выступает под флагом США, хотя раньше представляла именно Иран. Это еще один способ привлечь внимание к протестам в стране и преступным действиям власти и силовых структур, приводящих к смерти обычных граждан.

Сейчас Хадем и Пуркашьян занимают на ЧМ по быстрым шахматам 43 и 59 места соответственно.

Напомним, ранее иранские спортсменки уже проводили такие акции протеста, а после возвращения в страну публично заявляли, что „забыли“ одеть хиджаб или он „спал“.