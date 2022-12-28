Эстонский бизнесмен станет новым владельцем крупнейшей ежедневной газеты Латвии

Латвийская газета Diena сообщила: „Издательство Diena получило нового стратегического инвестора. Известный эстонский предприниматель Майт Лайдвеэ покупает 52 процента акций издательства“.

На родине о предпринимателе пресса пишет в основном в связи с деятельностью его компании OÜ Forestplanter, которая связана с лесным хозяйством.

„Крупнейшая в Латвии ежедневная газета „Diena“ и деловая газета „Dienas bizness“ образуют одну из самых влиятельных медиа-компаний в Латвии, чей потенциал в Интернете, на мой взгляд, не использован. История „Diena“ - это часть истории Латвии, поэтому для меня это большая ответственность и вызов“, — передала слова Лайдвеэ „Diena“.

„Эстонские инвесторы имеют опыт управления медиа-компанией, поэтому я смотрю на этот проект с оптимизмом“, - добавил Лайдвеэ.

Главный редактор „Diena“ Гатис Маджиньш не захотел сразу комментировать ситуацию, попросив присылать вопросы в письменном виде и пообещав ответить на них в течение 24 часов. Майт Лайдвеэ также пообещал прислать свои ответы, но уточнил, что за 52-процентным пакетом нет других эстонцев.