МНЕНИЕ | Как и почему Молдова отказывается от российской пропаганды?

Российские телеканалы, как у себя дома

„Раздираемая противоречиями Европа все больше теряет свою привлекательность в глазах соседей. Один из самых ярких примеров - Молдавия. Соглашение об ассоциации с Евросоюзом Кишинев заключил три с половиной года назад и теперь очень мечтает вернуть российский рынок“.

Так начинается репортаж 2017 года от телеканала Россия 1. В нём рассказывается о том, как Россия практически спасает молдавскую экономику, хотя уже тогда Молдова экспортировала в ЕС почти вдвое больше, чем в Россию. Похожие fake news всегда срабатывали. Нарратив, что РФ является „старшим братом“ для Молдовы настолько укоренился в сознании людей, что многие до сих пор в это верят.

Последствия российской пропаганды не раз подтверждались и опросами общественного мнения. Если в 2011 году, за вступление Республики Молдовы в ЕС выступали 64% респондентов, год спустя этот показатель составлял 52%, а в 2016 и вовсе 41%.

До 2017, российское телевидение в нашей стране было доступно без каких-либо ограничений. Соотношение румынских и русскоязычных каналов составляло 1:3 или даже 1:7 у некоторых провайдеров. По инициативе демократов был принят закон о борьбе с пропагандой. Таким образом, информационные, аналитические, военные и политические программы могли транслироваться в Молдове только из стран, ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Российская Федерация не входила в этот список.

Счастье длилось не долго. На последнем заседании 2020 года депутаты парламентского большинства отменили закон. Он снова вступил в силу только этим летом. Также запретили программы, которые разжигают ненависть, дезинформацию, пропаганду военной агрессии и экстремистский контент.

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