МНЕНИЕ | Как и почему Молдова отказывается от российской пропаганды?(2)
Вместе с аннексией Крыма в 2014, информационная война поглотила не только Украину, но и соседние страны. Ностальгия по советскому режиму в сочетании с ретрансляцией российских телеканалов сделали своё дело. В Молдове Кремлёвская пропаганда через СМИ стала проблемой информационной безопасности страны, напрямую влияя на политические предпочтения граждан, пишет в авторской колонке для RusDelfi молдавская тележурналистка Диана Попа.
Российские телеканалы, как у себя дома
„Раздираемая противоречиями Европа все больше теряет свою привлекательность в глазах соседей. Один из самых ярких примеров - Молдавия. Соглашение об ассоциации с Евросоюзом Кишинев заключил три с половиной года назад и теперь очень мечтает вернуть российский рынок“.
Так начинается репортаж 2017 года от телеканала Россия 1. В нём рассказывается о том, как Россия практически спасает молдавскую экономику, хотя уже тогда Молдова экспортировала в ЕС почти вдвое больше, чем в Россию. Похожие fake news всегда срабатывали. Нарратив, что РФ является „старшим братом“ для Молдовы настолько укоренился в сознании людей, что многие до сих пор в это верят.
Последствия российской пропаганды не раз подтверждались и опросами общественного мнения. Если в 2011 году, за вступление Республики Молдовы в ЕС выступали 64% респондентов, год спустя этот показатель составлял 52%, а в 2016 и вовсе 41%.
До 2017, российское телевидение в нашей стране было доступно без каких-либо ограничений. Соотношение румынских и русскоязычных каналов составляло 1:3 или даже 1:7 у некоторых провайдеров. По инициативе демократов был принят закон о борьбе с пропагандой. Таким образом, информационные, аналитические, военные и политические программы могли транслироваться в Молдове только из стран, ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Российская Федерация не входила в этот список.
Счастье длилось не долго. На последнем заседании 2020 года депутаты парламентского большинства отменили закон. Он снова вступил в силу только этим летом. Также запретили программы, которые разжигают ненависть, дезинформацию, пропаганду военной агрессии и экстремистский контент.
Про „независимые“ СМИ
Но политически подконтрольные СМИ продолжали развиваться. У двух холдингов были продемонстрированы связи с российским капиталом. Первый включает телеканалы NTV Moldova, Exclusiv TV и Accent TV. Все аффилированы экс-президенту страны Игорю Додону. Через телеканал Exclusiv TV, например, предположительно отмывали деньги от оффшорной компании на Багамах, которая имела связи в РФ. Другие телеканалы принадлежат компаниям, основанными в России.
Ещё три телевидения остаются близкими к пророссийской партии „Шор“: TV6, Primul în Moldova и Orhei TV.
Другой телеканал, контролируемый Россией - RTR Moldova, принадлежит на 50% ассоциации „Rosmediacom“, которая была основана двумя крупнейшими российскими банками и государственной структурой в области телевидения и радиовещания.
Угроза национальной безопасности
19 декабря вступило в силу решение Комиссии по чрезвычайным ситуациям о приостановлении работы TV6, Orhei TV, Primul în Moldova, Accent TV, NTV Moldova и RTR Moldova. Глава комиссии, премьер Наталья Гаврилица заявила, что телеканалы „манипулятивно отражали события в стране и войну в Украине“. Всего, за 2022 год, все шесть телеканалов получили 84 штрафа за отсутствие правильной информации и её достаточного количества на румынском языке. Телеканалы опротестовали решение в суде и называют его нелегальным.
Реакция Кремля не заставила себя ждать. Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что молдавские власти пытаются „отменить все российское“.
„Если господин Киркоров оправдывает агрессию и пропаганду войны, то ему нечего искать в национальном визуальном пространстве, которое необходимо защитить“, - заявила в ответ Лилиана Вицу, директор Совета по телевидению и радио РМ.
Молдове с Россией не по дороге…
23 июня 2022 Молдове предоставили статус кандидата с европейской перспективой. К этому историческому моменту страна шла много лет. Евроинтеграция была приоритетом как во внешней, так и во внутренней политике.
В качестве расплаты Республика Молдова столкнулась с возможно самым серьёзным энергетическим кризисом в своей истории. Веерные отключения электричества, шантаж со стороны Кремля и проблемы с поставкой ресурсов ставят Молдову в более уязвимое и зависимое положение. После того, как власти неоднократно осудили войну в Украине и выслали российского дипломата, поставки российского газа, от которого страна полностью зависит, сократились на 50%.
Правительству пришлось искать альтернативу и в случае электроэнергии, которую теперь закупают в Румынии. Счета выросли молниеносно, что послужило поводом для попыток дестабилизации политической ситуации. Всю осень в стране проходили протесты, организованные партией Илана Шора. „Нам не по карману европейские амбиции“, скандировали люди которым платили за присутствие. Тогда правительство заявило, что страна „готова платить цену за свободу“.
Вся надежда на обещанную помощь Запада, которая уже достигла в общей сумме более млрд евро на борьбу с энергокризисом. Между тем, Молдова готовится выйти из контролируемого Россией СНГ. „Это будет продиктовано нашим продвижением по европейскому пути. Поверьте мне, я жду этого момента“, заявил Игорь Гроссу, председатель парламента РМ. Кишинев бойкотировал последний саммит, организованный 26-27 декабря в Санкт-Петербурге.
„Ахиллесова пята“ Молдовы — это Приднестровье. Несмотря на помощь и инвестиции ЕС в этот регион, население имеет ярко выраженные пророссийские настроения, а многие и вовсе надеются на признание независимости Приднестровья. Также, с весны, в Приднестровье действует желтый уровень террористической опасности. Эту меру ввели после того, как произошли так-называемые террористические атаки, которые включали выстрелы и взрывы, а следы терактов якобы вели в Украину.
Хоть молдавские власти и утверждают, что не существует поводов для беспокойства, именно из-за Приднестровья Молдова не чувствует себя в безопасности. Присутствие там российских военных и империалистические планы Владимира Путина оставляют открытой возможность военной угрозы.