За рубежом
28.12.2022, 18:11

RUSDELFI В УКРАИНЕ | Представитель командования „Юг“: Работаем с ювелирной точностью. Кого-то припекает, а нам нормально

 
Наталья Гуменюк
Наталья Гуменюк
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

После того, как ВСУ взяли Херсон, на южном направлении идут позиционные бои. Российская армия пытается занять острова на Днепре и продолжает обстрелы Николаевской области. Украинские силы ведут борьбу с артиллерией противника, не позволяя ему добиться военного успеха. При этом ВСУ не исключают в канун Нового года очередной провокации. Об этом, корреспонденту Delfi рассказала спикер объединенного командования „Юг“ Наталья Гуменюк.

Отвечая на вопрос о том, какая сейчас обстановка на юге, она, с присущим одесситам юмором ответила: „Неестественно тепло. Кое-кому припекает, а нам нормально“.

Что касается обстановки на фронте, то она, по словам Гуменюк, достаточно сложная. Потому, что после потери значительной части Херсонской области российские войска, с одной стороны, пытаются удержаться на новых позициях, а с другой, стараются нащупать места для прорыва обороны ВСУ. Продолжают интенсивно обстреливать Николаевскую область, оказывая психологическое давление и вызывая ответный огонь со стороны украинских военных.

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