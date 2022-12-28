28.12.2022, 18:11
RUSDELFI В УКРАИНЕ | Представитель командования „Юг“: Работаем с ювелирной точностью. Кого-то припекает, а нам нормально
ФОТО: | Delfi Meedia
После того, как ВСУ взяли Херсон, на южном направлении идут позиционные бои. Российская армия пытается занять острова на Днепре и продолжает обстрелы Николаевской области. Украинские силы ведут борьбу с артиллерией противника, не позволяя ему добиться военного успеха. При этом ВСУ не исключают в канун Нового года очередной провокации. Об этом, корреспонденту Delfi рассказала спикер объединенного командования „Юг“ Наталья Гуменюк.
Отвечая на вопрос о том, какая сейчас обстановка на юге, она, с присущим одесситам юмором ответила: „Неестественно тепло. Кое-кому припекает, а нам нормально“.