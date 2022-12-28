RUSDELFI В УКРАИНЕ | Представитель командования „Юг“: Работаем с ювелирной точностью. Кого-то припекает, а нам нормально

Отвечая на вопрос о том, какая сейчас обстановка на юге, она, с присущим одесситам юмором ответила: „Неестественно тепло. Кое-кому припекает, а нам нормально“.

Что касается обстановки на фронте, то она, по словам Гуменюк, достаточно сложная. Потому, что после потери значительной части Херсонской области российские войска, с одной стороны, пытаются удержаться на новых позициях, а с другой, стараются нащупать места для прорыва обороны ВСУ. Продолжают интенсивно обстреливать Николаевскую область, оказывая психологическое давление и вызывая ответный огонь со стороны украинских военных.