ФОТО | В центре Силламяэ произошло возгорание в жилом доме

На скриншоте видео видно, что из окна жилого дома валит черный дым. Пожар запечатлел на видео мужчина с ником Gogi Chiboshvili.

Судя по всему, к половине пятого пожар был уже потушен.

„Слава богу все подходит к концу, жертв нет, возгорание не передалось“, - сообщил во время трансляции автор.

На месте присутствовали команды спасателей из Силламяэ, Нарвы, а также Нарва-Йыесуу. „Сердечно их благодарим“, - сказал мужчина.

Мужчина вел прямую трансляцию в социальной сети TikTok, в общей сложности ее посмотрели 9 тысяч человек.

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