28.12.2022, 16:16
ФОТО | В центре Силламяэ произошло возгорание в жилом доме
На скриншоте видео видно, что из окна жилого дома валит черный дым. Пожар запечатлел на видео мужчина с ником Gogi Chiboshvili.
Судя по всему, к половине пятого пожар был уже потушен.
„Слава богу все подходит к концу, жертв нет, возгорание не передалось“, - сообщил во время трансляции автор.
На месте присутствовали команды спасателей из Силламяэ, Нарвы, а также Нарва-Йыесуу. „Сердечно их благодарим“, - сказал мужчина.
Мужчина вел прямую трансляцию в социальной сети TikTok, в общей сложности ее посмотрели 9 тысяч человек.
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