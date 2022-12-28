28.12.2022, 16:45
Не упустите последнюю возможность использовать налоговую льготу, связанную с пенсией
ФОТО: | Delfi Meedia
Pensionikeskus – Пенсионный регистр Эстонии – советует еще сегодня внести взносы в III пенсионную ступень, чтобы деньги оказались в пенсионном фонде еще в нынешнем году. Это в случае, если хотите воспользоваться налоговой льготой, связанной с третьей ступенью, пишет издание Ärileht.
Управляющие фондами Swedbank и Tuleva отмечают, что последний срок для внесения взносов наступит завтра, 29 декабря в 15:59.
За счет налоговой льготы часть инвестированной суммы можно будет получить обратно. А именно: со сделанных в течение года в третью ступень взносов, которые не превышают 15% дохода-брутто, или 6000 евро, можно получить 20% налоговую льготу.