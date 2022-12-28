Не упустите последнюю возможность использовать налоговую льготу, связанную с пенсией

Управляющие фондами Swedbank и Tuleva отмечают, что последний срок для внесения взносов наступит завтра, 29 декабря в 15:59.

За счет налоговой льготы часть инвестированной суммы можно будет получить обратно. А именно: со сделанных в течение года в третью ступень взносов, которые не превышают 15% дохода-брутто, или 6000 евро, можно получить 20% налоговую льготу.