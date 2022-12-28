Сейчас газ стоит меньше, чем до начала войны в Украине

После начавшейся в Украине войны цена на газ в Европе постоянно росла. 27 августа цена за один мегаватт-час газа поставила рекорд - 339 евро. Сегодня цена газа упала до 78 евро за мегаватт-час. В последний раз газ стоил так дешево до войны в Украине.

Как сказал председатель правления Eesti Gaas Маргус Каазик, погода – вот главная причина снижения цены на газ. „Когда стоит холодная зима, перед Европой не стоит проблема снабжения газом, но запасы газа в хранилищах быстро подходят к концу, и летом их приходится снова пополнять. Без российского газа заполнить хранилища полностью проблематично, что и становится причиной роста цен. Когда зима теплая, запасы газа в хранилищах расходуются экономно, и пополнить их к следующее зиме не составляет особого труда „, - сказа Каазик, добавив, что когда в конце ноября и начале декабря похолодало, цены стали расти.