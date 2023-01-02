Большой-большой секрет: одной из крупных эстонских компаний управляет слабоумный

Некоторое время назад на одном из судебных процессов выяснилось, что у одного из ключевых свидетелей не все в порядке с головой.

Пресса обычно не освещает такие случаи, потому что они связаны с конфиденциальной информацией, которая находится под особенно строгой защитой.

Однако на этот раз, как сообщили „Экспрессу“ несколько юристов, работающих как в частных бюро, так и в государственных ведомствах, данное дело представляет общественный интерес.

И нет, этот интерес вызывает отнюдь не богатство страдающего от деменции бизнесмена, хотя каждую осень его имя фигурирует в рейтинге самых богатых людей по версии Äripäev. Совсем недавно деловая газета оценила его активы в десятки миллионов евро.

Поведение этого человека также не представляет интереса для общественности. Это бизнесмен с железной хваткой — он жестко сокращал расходы во время кризиса, не моргнув глазом менял директоров своих компаний (часть из них воровала его деньги через подставные фирмы) и сетовал, когда показатели прибыли не соответствовали ожиданиям.

Общественный интерес к нему обусловлен его социальным положением и властью, которой он обладает.

На протяжении десятилетий он и его коллеги открывали и покупали различные компании, развивали их и продавали, а затем приступали к развитию следующих. Принадлежащая им сеть стала одной из крупнейших в стране. Продуктами и услугами концерна пользуется подавляющее большинство жителей Эстонии. Большая часть из нас делает это ежедневно.

Наш герой не ограничивается ролью владельца компаний. В бизнес-регистре значится, что этот господин связан с десятками компаний и по сей день является как членом правления, так и совета нескольких влиятельных и важных фирм.