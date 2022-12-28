ВИДЕО | Дебют 16-летнего сына Кадырова в ММА вызвало бурные эмоции в социальных сетях

16-летний Эли Кадыров на турнире по смешанным единоборствам (ММА) ACA 150 победил нокаутом двукратного чемпиона мира по армейскому рукопашному бою Ислама Акбарова.

Поединок в Москве не продлился и одного раунда. В конце первой трехминутки 17-летний Акбаров упал на октагон. Хотя на первый взгляд удары казались относительно слабыми и Акбарову удавалось красиво их отбивать, судья принял решение остановить поединок и объявить победителем Кадырова.

Шведская суперзвезда UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев также пришел поддержать Кадырова, который поднял руку в знак победы после объявления решения судьи.

В последующие дни в социальных сетях было много разговоров о поединке, и преобладало мнение, что победа Эли Кадырова была проплачена. Здесь нельзя не упомянуть, что компания-организатор боя принадлежит Рамзану Кадырову.

„Как так можно обманывать зрителей. Какой позор. Где честность и правда“, „Ударов даже не было, судья внатуре подкупной. Позор просто!“, „Какой отец такой сын пипец позорище просто“, – говорится в комментариях.

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