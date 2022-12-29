ОБЗОР | Что происходит на энергетическом рынке Эстонии и Европы
Теплая погода, более высокие объемы производства ветряной энергии и меньшие объемы потребления повлекли за собой значительное снижение цены на электроэнергию на прошлой неделе по сравнению с предыдущими неделями. Если с учетом предстоящих нескольких лет оптимизма добавляет инвестиционное решение в отношении ветропарка Сопи-Тоотси, то, несмотря на довольно успешное преодоление энергетического кризиса, беспокойства в нашем регионе добавил перенос пуска атомной электростанции Олкилуото-3 на март, пишет , стратег по анализу рынка Eesti Energia Олави Миллер.
На прошлой неделе средняя цена на электроэнергию в Эстонии составляла 178,7 €/МВтч (-184,0 €/МВтч по сравнению с предыдущей неделей). Самая дешевая электроэнергия была в ночь на рождественскую субботу по цене 33,32 €/МВтч, а самая дорогая – в 8 часов утра в среду, когда цена достигла 304,19 €/МВтч. На цены повлияли более высокие температуры, снижение цен на газ и относительно высокая производительность ветра в нашем районе.
Средняя цена на газ за неделю составила 97,4 €/МВтч (-33,8 €/МВтч по сравнению с предыдущей неделей), а заполняемость газохранилищ в Евросоюзе в среднем составляла 83% (неделей ранее – 84%). На цены на газ в основном повлияла более теплая, чем обычно, погода и снижение потребления в праздничные дни.
В Швеции на рынок вернулась атомная электростанция Оскарсхамн-3 мощностью 1400 мегаватт. В Финляндии сегодня вечером начнется запуск реактора Олкилуото-3 в тестовом режиме. Всего на станции установлено четыре насоса охлаждающей воды, из которых на двух турбинах по-прежнему имеются трещины, появившиеся во время первого тестирования. На остальных теперь установлены целые запасные турбины. Трещины могли возникнуть, когда станцию во время быстрого чередования нагрузок и разгрузок в ходе тестирования. Режим испытаний, которые начинаются сегодня, продлится 11 дней, после чего производство будет приостановлено на четыре недели для дополнительного контроля проблемных насосов питательной воды. Последующее тестирование должно начаться на первой неделе февраля. По информации управляющей станцией компании Teollisuuden Voima, она начнет производство на коммерческих условиях 8 марта, то есть почти на месяц позже, чем было обещано ранее. Это означает, что нынешней зимой рассчитывать на атомную электростанцию Олкилуото-3 нельзя, поскольку зима закончится раньше, чем станция будет введена в эксплуатацию. Атомная электростанция Олкилуото-3 отстает от графика примерно на 13 лет.
Европа пережила волну холода без отключений электроэнергии, и поставки газа остаются хорошими
С точки зрения производства и потребления энергии в Европе завершается один из самых трудных годов в истории, но мы подходим к новому году с лучшими позициями, чем можно было предполагать на основании первых месяцев года. На прошлой неделе впервые за два месяца цена на природный газ упала до уровня менее 100 евро за мегаватт-час, а цена продажи электроэнергии в Германии на год вперед упала до самого низкого уровня после июня. Первая крупная волна холода была преодолена относительно хорошо, снижение потребления сдерживает цены на газ, а уровень заполненности резервов по-прежнему выше, чем обычно в это время.
По сравнению со средним показателем за пять лет заполняемость хранилищ была выше на целых 10%. Несмотря на недавнюю волну холода, нужно сказать спасибо погоде за относительно теплые октябрь и ноябрь. Заполняемость хранилищ достигла максимального уровня в 97% 13 ноября, сейчас из этого объема использовано около 14 процентных пунктов. Таким образом, скорость снижения резервов на 4 процентных пункта выше, чем обычно в последние пять лет, когда газопроводы Nord Stream доставляли газ непрерывно.
В преддверии праздников более высокая, чем ожидалось, заполняемость хранилищ дала правительствам возможность облегченно вздохнуть, потому что в условиях энергетического кризиса, вызванного развязанной Россией войной, инфляция находится на самом высоком уровне за последние десятилетия, счета домашних хозяйств многократно увеличились, а экономический рост замедлился. Однако высокие цены привлекли достаточное количество сжиженного природного газа, что позволило заполнить хранилища и справиться с нехарактерной для Центральной Европы декабрьской волной холода. По сравнению с началом месяца цены на газовые фьючерсы упали на 33%. Обычно по причине праздников в конце года снижаются как цены на газ, так и промышленное производство, но в этом году, по данным Bloomberg, потребление уже значительно сократилось, и вероятность значительного роста в новом году довольно низкая.
Германия недавно открыла первый терминал СПГ, новые терминалы вскоре добавятся как в этой, так и в других странах. Французский сетевой оператор также сообщил, что благодаря увеличению производства атомной и гидроэлектроэнергии, а также снижению потребления, вероятность нехватки электроэнергии в январе снизилась. Однако перед Новым годом тучи беспокойства, конечно, не рассеялись. Рынки опасаются, что, если будет введено ограничение цены на газ, то продавцы могут перенаправить поставки необходимого Европе СПГ в Азию. А сокращение предложения снова подтолкнуло бы цены вверх. Значительное влияние оказывают и неутешительные новости из России. На единственном газопроводе, до сих пор снабжающем Европу российским газом и проходящем через Украину, во вторник произошел взрыв, что сразу же привело к росту цен, хотя объемы поставок в результате не уменьшились.
Падение цен на газ ведет к снижению цен на электричество в часы пик
Стресс в Европе усугубляется сильнейшим за последнее десятилетие зимним штормом, обрушившимся на Соединенные Штаты, который принес с собой сильные снегопады, ветра и минусовые температуры. Среди прочего, шторм грозит временным прекращением поставок необходимого Европе СПГ. Из сегодняшних более 100 миллионов тонн СПГ, поставляемых в Европу, свыше 43 поступают именно из Соединенных Штатов. Вероятно, за СПГ вновь начнет конкурировать на мировом рынке Китай, объявивший о долгожданном ослаблении ограничений Covid-19, призванном в числе прочего придать новый импульс промышленности. Первыми на этот рост отреагировали цены на нефть, но открытие общества определенно увеличит потребность и в других энергоносителях, включая природный газ. Конкуренцию Европе также составляет Япония, подписавшая долгосрочный контракт на поставку СПГ с Оманом и США.
Германия, помимо российского природного газа, занимается и заменой поступающей из России сырой нефти. Страна пообещала прекратить закупать российскую нефть в наступающем году и сосредоточиться в первую очередь на сырье из Казахстана. Но этого недостаточно для замены всего объема, а для транспортировки сырья опять же потребуются российские трубопроводы. Немцев несколько обрадовал опубликованный накануне Рождества прогноз погоды, согласно которому в ближайшие три недели в Центральной Европе ожидаются более высокие, чем в среднем, температуры, что повлечет за собой снижение спроса на энергию. Две недели назад потребление энергии в Германии по причине волны холода выросло до рекордно высокого уровня, хотя снижение потребления за четыре года составило около 12%. Однако этого может оказаться недостаточно для преодоления энергетического кризиса, ведь в среднем потребление газа в стране должно снизиться на 20%. Это число важно, особенно в преддверии зимы предстоящего года, чтобы европейские запасы газа не расходовались слишком сильно и могли быть снова восполнены в летние месяцы. Однако, по данным Евростата, Европа в целом достигла этой цели.
В условиях энергетического кризиса Европа неоднократно подчеркивала необходимость сделать производство электроэнергии более экологичным, но в нынешнем случае обеспечить электроснабжение Старого Света без угля было бы невозможно. Германия, крупнейшая экономика на континенте, в этом году сжигает черное ископаемое топливо для производства энергии в больших объемах, чем за последние шесть лет. В третьем квартале на каменный уголь приходилась треть производства энергии, это более чем на 13% больше, чем годом ранее. В наступающем году импорт каменного угля увеличится еще больше.
Решение России прекратить поставки дававшего дешевую энергию природного газа в Европу также оказало некоторый положительный эффект, в первую очередь проявившихся в ускорении развития возобновляемой энергетики. В этом году в Эстонии уже либо строятся новые ветропарки либо по ним приняты положительные инвестиционные решения, объем новых ветропарков равен общему объему уже построенных в стране парков. Если к концу 2022 года в Эстонии будет около 320 мегаватт ветропарков, то в стадии строительства или одобренного инвестиционного решения находится еще около 320 мегаватт мощностей. В качестве последней новости в этой области компания Enefit Green объявила в пятницу о решении построить ветропарк Сопи-Тоотси мощностью 255 мегаватт, который начнет производить электроэнергию уже в 2024 году.
В контексте Европы ветропарки Великобритании произвели в этом году рекордное количество электроэнергии, а доля возобновляемой энергии в Германии также увеличилась, несмотря на доминирование угля. Уже через восемь лет Европа должна производить 45% своей электроэнергии из возобновляемых источников.
Средняя цена на CO2 за неделю составила 88,8 €/т (-1,7 €/т по сравнению с предыдущей неделей). Цены были немного ниже по причине снижения спроса (более теплый прогноз) и паузы в аукционах квот с 20 декабря по 9 января.
На прошлой неделе мощность нарвских электростанций Eesti Energia на рынке составила до 911 МВт. Поскольку погода теплая, а рыночный спрос в связи с периодом праздников ниже, Enefit Power использует возможность, чтобы заменить пылевые фильтры котлов двух электростанций. Поэтому две станции работают на половину мощности. Согласно нынешним планам, электростанция Аувере вернется на рынок 7 января.
Цена на электроэнергию на бирже формируется на почасовой основе, в зависимости от производственной мощности этого часа и спроса потребителей, а также ограничений передающих мощностей между странами.