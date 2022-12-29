ОБЗОР | Что происходит на энергетическом рынке Эстонии и Европы

На прошлой неделе средняя цена на электроэнергию в Эстонии составляла 178,7 €/МВтч (-184,0 €/МВтч по сравнению с предыдущей неделей). Самая дешевая электроэнергия была в ночь на рождественскую субботу по цене 33,32 €/МВтч, а самая дорогая – в 8 часов утра в среду, когда цена достигла 304,19 €/МВтч. На цены повлияли более высокие температуры, снижение цен на газ и относительно высокая производительность ветра в нашем районе.

Средняя цена на газ за неделю составила 97,4 €/МВтч (-33,8 €/МВтч по сравнению с предыдущей неделей), а заполняемость газохранилищ в Евросоюзе в среднем составляла 83% (неделей ранее – 84%). На цены на газ в основном повлияла более теплая, чем обычно, погода и снижение потребления в праздничные дни.

В Швеции на рынок вернулась атомная электростанция Оскарсхамн-3 мощностью 1400 мегаватт. В Финляндии сегодня вечером начнется запуск реактора Олкилуото-3 в тестовом режиме. Всего на станции установлено четыре насоса охлаждающей воды, из которых на двух турбинах по-прежнему имеются трещины, появившиеся во время первого тестирования. На остальных теперь установлены целые запасные турбины. Трещины могли возникнуть, когда станцию во время быстрого чередования нагрузок и разгрузок в ходе тестирования. Режим испытаний, которые начинаются сегодня, продлится 11 дней, после чего производство будет приостановлено на четыре недели для дополнительного контроля проблемных насосов питательной воды. Последующее тестирование должно начаться на первой неделе февраля. По информации управляющей станцией компании Teollisuuden Voima, она начнет производство на коммерческих условиях 8 марта, то есть почти на месяц позже, чем было обещано ранее. Это означает, что нынешней зимой рассчитывать на атомную электростанцию Олкилуото-3 нельзя, поскольку зима закончится раньше, чем станция будет введена в эксплуатацию. Атомная электростанция Олкилуото-3 отстает от графика примерно на 13 лет.

Европа пережила волну холода без отключений электроэнергии, и поставки газа остаются хорошими