Звездного боксера арестовали за домашнее насилие

Звёздный непобеждённый американский нокаутёр Джервонта Дэвис (27-0, 25 KO) был арестован в округе Бровард (штат Флорида). Об этом информирует издание TMZ. Арест произошёл в ночь на вторник, 27 декабря. Сейчас Джервонта находится под стражей. Сообщает „Чемпионат“.

Известного боксера обвинили в домашнем насилии. Сообщаеться, что в официальном полицейском отчете причиной ареста указано: „нанесение побоев, причинившие телесные повреждения в результате инцидента, который полиция классифицировала как насилие в семье“, без дополнительных подробностей.

В ночь на 8 января Дэвис должен провести бой с обладателем титула WBA во втором полулёгком весе (до 59 кг) доминиканцем Эктором Луисом Гарсией (16-0, 10 KO), который ради этого поединка поднимется в лёгкий дивизион (до 61,2 кг).

Для Джервонта это далеко не первый арест. Ранее он устроил автомобильную аварию и скрылся с места ДТП. А ещё раньше почти избил свою девушку на матче всех звёзд NBA.