Читайте, какие медицинские услуги государство начнет компенсировать со следующего года!

Также были расширены возможности лечения рака. В перечень медицинских услуг будут добавлены новые лекарства, используемые в стационарах, кроме этого, будет расширено использование уже включенных в перечень стационарных лекарств для лечения меланомы, рака пищевода, рака груди, колоректального рака и рака простаты. Касса здоровья также начнет финансирование нового генного анализа - анализа экспрессии генов в образце ткани рака груди, который позволяет определить, понадобится пациентке ли химиотерапия после хирургического лечения опухоли или можно обойтись без нее. Таким образом данный анализ помогает избежать побочных эффектов, возникающих в результате ненужной химиотерапии, и снизить затраты здравоохранения на химиотерапию.

В новом году в сфере нутритивной терапии произойдут важные изменения, поскольку Касса здоровья начнет финансировать пероральные препараты нутритивной терапии для пациентов с наследственными заболеваниями обмена веществ, врожденной или приобретенной желудочно-кишечной недостаточностью и воспалительными заболеваниями кишечника. Кроме этих обновлений были добавлены соответствующие консультации и услуги консилиума, которые важны для назначения нутритивной терапии, контроля ее эффективности и прекращения лечения. „В случае наследственных заболеваний обмена веществ препараты лечебного питания компенсируются по 100% льготной ставке, потому что такие пациенты нуждаются в пожизненном лечении. В случае других показаний скидка составляет 75%. Льготная ставка для пациентов, находящихся на лечении в стационарах, составляет 100%, так как обычно в больницу поступают пациенты с более серьезными проблемами со здоровьем“, — пояснила Кадри Попиленков порядок компенсации нутритивной терапии.

„ Медицина постоянно развивается, поэтому перечень медицинских услуг, оплачиваемых Кассой здоровья, необходимо ежегодно обновлять в соответствии с возможностями бюджета медицинского страхования. В сфере специализированной медицинской помощи в перечень будут добавлены десятки новых услуг, необходимых для лечения пациентов и улучшения качества их жизни. Чтобы покрыть рост цен в 2022 году, общие услуги будут компенсированы поставщикам медицинских услуг в большем объеме – финансирование было увеличено на дополнительные 20 миллионов евро“, - сказала главный специалист специализированной медицинской помощи Кассы здоровья Кадри Попиленков.

В сфере кардиологии начнется финансирование нового устройства, изолирующего церебральные артерии, которое используется в процедуре внутрисосудистой установки сердечного клапана и предотвращает попадание тромбов в церебральные артерии во время процедуры, тем самым предотвращая инфаркт головного мозга. Использование данного устройства повышает безопасность процедур, связанных с клапанами, и улучшает результаты такого лечения.

В сфере проктологии в перечень будут добавлены устройства для электрической модуляции пояснично-крестцовых нервов и услуги по их установке, позволяющие улучшить качество жизни людей с недержанием кала.

В области гинекологии и урологии начнется финансирование использования полиакриламидного гидрогеля для улучшения возможностей лечения женщин с хроническим стрессовым недержанием мочи (непроизвольное выделение мочи при физической нагрузке).

Также будут изменены условия применения некоторых медицинских услуг для лечения детей. С нового года в случае наличия у ребенка первичного сахарного диабета койко-дни ухаживающего за ним лица будут оплачиваться до достижения ребенком 16-летнего возраста. До сих пор ухаживающему лицу платили за койко-дни, пока ребенку не исполнилось 10 лет. „Такое обновление позволяет обеспечить необходимую поддержку детям в возрасте 10-15 лет, у которых диагностирован первичный диабет и которые находятся в больнице, так как ребенок этого возраста все еще нуждается в посторонней помощи, чтобы научиться вводить инсулин, подсчитывать пищевые углеводы, измерять и контролировать уровень сахара в крови. Кроме того, все необходимые базовые знания должен получить и опекун ребенка“, — пояснила Попиленков.