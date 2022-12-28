НАПОМИНАЕМ | Что изменится в начислении налогов для пенсионеров в наступающем году?

В 2022 году для всех пенсионеров действовал общий не облагаемый подоходным налогом минимум в размере 500 евро, эта ставка снижалась вместе с ростом дохода. С января 2023 года для всех людей в возрасте пенсионеров по старости будет действовать освобождение от подоходного налога в размере 704 евро, ставка не будет снижаться если пенсионер решит продолжать работать.

· Освобождение от уплаты подоходного налога в размере 704 евро в месяц связано с возрастом человека. Это означает, что изменение касается всех пенсионеров, которым не менее 64 лет и 3 месяцев. Также изменения затронут всех, кто в течение 2023 года достигнет возраста пенсионера по старости. В 2023 году этого возраста достигнут все люди, родившиеся до июня 1959 года (включительно).

· С 2023 года Департамент социального страхования будет автоматически освобождать пенсию от уплаты подоходного налога на сумму до 704 евро. Для этого обращаться и подавать заявлений в департамент не нужно.

· Если ранее человек в возрасте пенсионера по старости мог сам принимать решение о том, хочет он или нет воспользоваться не облагаемым подоходным налогом минимумом, то с 2023 года такой возможности больше не будет.

· Если пенсия составляет менее 704 евро и у человека есть еще подлежащие к обложению подходным налогом доходы, то он может применять остаток по своему усмотрению, например, к заработной плате или при заполнении налоговой декларации физического лица.

Для тех, кто еще не находится в возрасте пенсионера по старости и не достигнет его в течение 2023 года, будет действовать ступенчатая система налогообложения. Единственная разница в том, что с 1 января не облагаемый подоходным налогом минимум вырастет с 500 до 654 евро.

1 января на 20 евро вырастет базовая часть пенсии почти у всех пенсионеров, кроме получателей льготной пенсии. С нового года размер базовой части составит 275,74 евро.

Больше информации об изменениях в налогообложении на сайте Департамента социального страхования .