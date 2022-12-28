ВИДЕО | Лука Дончич, показавший сумасшедшую игру, побил уникальный рекорд НБА

Разыгрывающий „Далласа“ Лука Дончич стал первым игроком в истории НБА, который оформил трипл-дабл с 60+ очками, 20+ подборами и 10+ передачами. Сообщает Sports.ru.

23-летний словенец реализовал 21 из 31 с игры, 2 из 6 из-за дуги, 16 из 22 с линии штрафных, а также сделал 2 перехвата, 1 блок-шот и 4 потери за 47:09 игрового времени. Дончич оформил 7-й трипл-дабл в нынешнем сезоне.

„Даллас“ проигрывал 9 очков за 33 секунды до конца основного времени матча. Дончичу удалось перевести игру в овертайм благодаря невероятному попаданию за секунду до конца четвертой четверти. Лидер „Далласа“ умышленно смазал с линии штрафных, выиграл борьбу за подбор и одним касанием отправил мяч в кольцо, сравняв счет (115:115).

„Мэверикс“ выиграли дополнительную пятиминутку со счетом 11:6. В концовке болельщики устроили в честь Дончича овации стоя.

Лишь двум другим игрокам в истории НБА удавалось оформить трипл-дабл с 50+ очками, 20+ подборами и 10+ передачами. Это Уилт Чемберлен (1963 и 1968) и Элджин Бэйлор (1961).

Дончич обновил личные рекорды по количеству очков и подборов за один матч. Предыдущими рекордами были 51 очко в матче против „Клипперс“ (10 февраля 2022-го) и 20 подборов в матче против „Сакраменто“ (4 августа 2020-го).

Кроме того, словенец установил рекорд клуба по количеству очков в одном матче (60). Предыдущий рекорд принадлежал Дирку Новицки (53 очка, 2 декабря 2004-го).

Дончич стал вторым игроком в истории лиги, сделавшим трипл-дабл, набрав 60 очков. Первым, кому это удалось, был Джеймс Харден («Филадельфия“).

Видео, на котором Дончич умышленно смазал с линии штрафных, выиграл борьбу за подбор и одним касанием отправил мяч в кольцо, сравняв счет:

Основные моменты матча: