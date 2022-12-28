Рийгикогу не принял закон о семейных пособиях в неизмененном виде. Центристы и соцдемы предлагают увеличить компенсацию на первого и второго ребенка

Такое же пожелание в более широком масштабе — увеличить пособие на первого и второго ребенка до 119 евро — высказали и соцдемы. Они отметили, что реализация данного предложения не приведет к увеличению запланированной на следующий год на повышение пособий суммы в 155 млн евро.



По словам председателя социальной комиссии Рийгикогу Хельмен Кютт, предложения социал-демократов призваны помочь семьям с детьми лучше справляться с подорожанием жизни, а также уменьшить несправедливость по отношению к семьям, в которых воспитываются один или два ребенка.



„Социал-демократы постоянно говорили о том, что этот закон порождает неравное обращение, и мы считаем важным, чтобы помимо противоречия с Конституцией была устранена и эта несправедливость“, – отметила заместитель председателя Социал-демократической партии Хельмен Кютт.



По словам председателя конституционной комиссии Рийгикогу Эдуарда Одинца, ежегодная индексация пособий поддержит семьи и поможет им в воспитании детей. „Важно, чтобы в дальнейшем прожиточный уровень повышался пропорционально, и ко всем семьям было бы равное обращение“, – подчеркнул он.