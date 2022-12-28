ГАЛЕРЕЯ | Рийгикогу принял Закон о семейных пособиях в третьем (окончательном) чтении

В третьем окончательном чтении в Закон о семейных пособиях новых изменений (после второго чтения) внесено не было.

За принятия закона в окончательном (третьем чтении) проголосовал 61 депутат Рийгикогу, против был один парламентарий.

В ходе второго чтения предложение Центристской партии (увеличить пособие на первого и второго ребенка до 100 евро) и предложение Социал-демократической партии (увеличить пособие на первого и второго ребенка до 119 евро и др.) поддержку не нашли.

Социальная комиссия перед вторым чтением внесла в законопроект поправку, согласно которой закон вступит в силу не с 1 января, а с 1 февраля. Также задним числом с 1 января будут применяться пункты о повышении пособий, о том, что не будет учитываться учеба ребенка и о поэтапной выплате пособия после достижения ребенком 19-летнего возраста.

Комиссия уточнила, что в увеличенных суммах пособие будет выплачиваться с февраля, когда изменения войдут в силу. В январе выплаты будут в прежнем (нынешнем) размере. Разница получателям пособий будет компенсирована не позднее 31 мая.

Также по предложению комиссии в законопроект было внесено исправление, которым из текста Закона о семье исключается предложение, которое, по мнению президента было с правовой точки зрения неясным и поэтому противоречило Конституции.

Согласно закону, с 1 января пособие на первого и второго ребенка будет повышено с 60 до 80 евро, а пособие на ребенка родителя-одиночки – с 19,18 до 80 евро в месяц. Пособие многодетным семьям, где воспитывается от трех до шести детей, будет повышено с 300 до 650 евро в месяц, для семей, где воспитывается от семи детей, с 400 до 850 евро в месяц. С 1 мая 2024 года пособие по многодетности будет индексироваться по пенсионному индексу.