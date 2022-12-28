Центристы и соцдемы предлагают изменить закон о семейных пособиях: пособие на первого и второго ребенка надо увеличить(42)
На сегодняшнем внеочередном заседании Рийгикогу фракция Центристской партии предложит поправку к законопроекту о семейных пособиях, чтобы увеличить пособие на первого и второго ребенка до 100 евро, т.е. до уровня пособия на третьего ребенка.
Об этом партия сообщила в социальных сетях.
Такое же пожелание в более широком масштабе — увеличить пособие на первого и второго ребенка до 119 евро — высказали и соцдемы. Они отметили, что реализация данного предложения не приведет к увеличению запланированной на следующий год на повышение пособий суммы в 155 млн евро.
По словам председателя социальной комиссии Рийгикогу Хельмен Кютт, предложения социал-демократов призваны помочь семьям с детьми лучше справляться с подорожанием жизни, а также уменьшить несправедливость по отношению к семьям, в которых воспитываются один или два ребенка.
„Социал-демократы постоянно говорили о том, что этот закон порождает неравное обращение, и мы считаем важным, чтобы помимо противоречия с Конституцией была устранена и эта несправедливость“, – отметила заместитель председателя Социал-демократической партии Хельмен Кютт.
По словам председателя конституционной комиссии Рийгикогу Эдуарда Одинца, ежегодная индексация пособий поддержит семьи и поможет им в воспитании детей. „Важно, чтобы в дальнейшем прожиточный уровень повышался пропорционально, и ко всем семьям было бы равное обращение“, – подчеркнул он.
Согласно поправке, предложенной социал-демократами, размер поддержки семьи с детьми останется в силе по действующей ставке, которая составляет 300 евро для семей с 3-6 детьми и 400 евро для семей с семью и более детьми.
Неясно, найдут ли предложения соцдемов и Центристской партии отклик в Рийгикогу. Обе партии не имеют достаточной поддержки в парламенте.